Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber tepkilerin hedefi oldu. Bieber, müslümanlarla dalga geçmekle suçlandı.

Haberler 10.11.2021 - 14:09 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 14:10

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki - 1

Utah’ta verdiği konserde sahneye başörtüsü ve güneş gözlükleriyle çıktı.

(Fotoğraf: Rory Kramer)

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki - 2

27 yaşındaki yıldız, başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da yayınladı.

(Fotoğraf: Rory Kramer)

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki - 3

Bieber, konser sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Kullanıcılar Bieber'ı müslümanlarla dalga geçmekle suçladı.


Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki - 4

Bieber, geçtiğimiz günlerde kenevir pazarına yatırım kararı almış ve Justice albümündeki Peaches şarkısıyla aynı ismi taşıyan markanın gelirinin bir kısmının yardım kuruluşlarına bağışlanacağı açıklanmıştı.

(Fotoğraf: Rory Kramer)

Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki - 5

Özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen yıldız şarkıcı tepkiler ve neden böyle bir tercihte bulunduğu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

(Fotoğraf: Rory Kramer) 

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