Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a tepki

Haberler 10.11.2021 - 14:09 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 14:10
Justin Bieber Utah’ta verdiği konserde sahneye başörtüsü ve güneş gözlükleriyle çıktı.
(Fotoğraf: Rory Kramer)
27 yaşındaki yıldız, başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da yayınladı.
(Fotoğraf: Rory Kramer)
Bieber, konser sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu. Kullanıcılar Bieber'ı müslümanlarla dalga geçmekle suçladı.
Bieber, geçtiğimiz günlerde kenevir pazarına yatırım kararı almış ve Justice albümündeki Peaches şarkısıyla aynı ismi taşıyan markanın gelirinin bir kısmının yardım kuruluşlarına bağışlanacağı açıklanmıştı.
(Fotoğraf: Rory Kramer)
Özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen yıldız şarkıcı tepkiler ve neden böyle bir tercihte bulunduğu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
(Fotoğraf: Rory Kramer)