Sahra Işık: Ecem Karaağaç'ın başına gelen saflık değil salaklık (Enerji yüklemesi skandalı)
Survivor'ın başarılı yarışmacısı Sahra Işık, Ecem Karaağaç, "Sana enerji yükleyeceğim" diyerek kendisini kandıran kişi tarafından cinsel istismara uğramasıyla ilgili konuştu: Yaşanan saflık değil eğer doğruysa bu salaklık.
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Survivor yarışmasıyla adını duyuran başarılı yarışmacı Sahra Işık, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına konuk oldu. Survivor Sahra, Ecem Karaağaç'ın yarışması öncesi "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın" diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etmesi hakkında konuştu.
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Sahra Işık, program sunucularının Ecem Karaağaç'ın başına gelen olayı hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Haberi okuyunca şoka girdim inanamadım. Ecem'i aradım ama açmadı. Bu haber nasıl çıktı çok merak ediyorum. Çok şaşırdım inanamıyorum aklım mantığım almıyor.
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"Ecem sakatlık yaşadığı için çok erken yarışmadan ayrıldı. Çok samimi arkadaş değildik. Yanlış ve art niyeti olmayan biriydi ama bu saflığın farklı bir boyutu. Ecemi arayarak sana biri kumpas mı kurdu diye soracaktım. Ecem şampiyonluğa odaklanan biri değildi ve iddiası yoktu."
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"Keşke telefonu açsaydı da bu olay nasıl oldu diye sorsaydım. Çok üzücü kimsenin başına gelmesini istemem. Bu saflık değil farklı bir boyut olay gerçekten doğruysa bu salaklık oluyor. Çok özür dileyerek bu cümleyi kuruyorum."
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Sunucuların "Ecem birinci olsaydı savcılığa başvurur muydu?" sorusuna cevap veren Sahra Işık,"Bence başvurmazdı" dedi.