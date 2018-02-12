Şahsiyet nerede çekiliyor? (Dizi ve filmlerin çekildiği mekanlar)

1 ŞAHSİYET İlk üç bölümü geçtiğimiz hafta puhutv'den yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere ile Haluk Bilginer'in rol aldığı Şahsiyet'in nerede çekildiği merak konusu oldu.

2 Dizinin birçok sahnesinin geçtiği, 8 ve 10 numaralı dairelerin olduğu yani Haluk Bilginer'in hayat verdiği Agah Beyoğlu karakterinin yaşadığı apartman Beyoğlu'nun Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

3 PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Osmanlı döneminde geçen 'Payitaht Abdülhamid'in nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizinin çekimleri özel olarak kurulan Kocaeli SEKA Film Platosu'nda gerçekleşiyor.

4 Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı olan, 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalan Sultan 2. Abdülhamid’in hayatının anlatıldığı 'Payitaht Abdülhamid' başrollerinde ise Bülent İnal ve Özlem Conker var.

5 FAZİLET HANIM VE KIZLARI Star TV ekranlarında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları'nın nerede çekildiği izleyen kitlesi tarafından merak ediliyordu. Kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruz gibi isimlerin rol aldığı dizi İstanbul Sarıyer'de çekiliyor.

6 Dizide Egemen'lerin yaşadığı ev olarak kullanılan yalı Sarıyer'in Meserburnu Caddesi üzerinde sahil kenarında bulunuyor.

7 BEHZAT Ç. Neredeyse Ankara’nın her semtinden kesitlerin yer aldığı Behzat Ç. dizisinde en çok merak edilen Hüseyin’in Yeri adlı mekandır. Bu mekanda çekilen bölümlere Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Esat semti dört yolda bulunan Sokakbaşı Meyhanesi ev sahipliği yapmıştır.

8 Harun ve Eda’nın birbirlerine açıldığı Kafes adlı mekan ise Atakule yakınlarında bulunan Botanik Parkı’nda yer alır. Genel olarak Gazi Üniversitesi ve Gazi Mahallesi’nde çekilen Behzat Ç.’nin, Eymir Gölü, Sakarya Caddesi ve Kurtuluş Parkı’nda da çekimleri mevcuttur. Behzat Ç.’nin evinin yer aldığı Gazi mahallesindeki ev ise çekimler bittikten sonra yıkılmıştır.

9 Fİ-Çİ Çi’nin ilk sezonu Fi’de Can Manay (Ozan Güven) ve Duru’nun (Serenay Sarıkaya) tanışmasına vesile olan villalar Çekmeköy’de yer alıyor.

10 Can Manay ile Duru'nun beraber yaşadığı; eşsiz şehir manzarası, geniş pencereleri ve modern dekorasyonu ile kendine hayran bırakan lüks rezidans sahneleri Etiler’deki Otel Le Meridien’de çekiliyor.

11 Çi’de dans okulu olarak gösterilen, dans provaları ve sahne çalışmaları ile ekrana gelen yer ise aslında bir gece kulübü. Beyoğlu Tomtom mahallesinde yer alan Garaj Çi’nin dans çalışması sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Garajistanbul adıyla da bilinen mekanda çekimler gündüz saatlerinde gerçekleşirken, mekanda hala geceleri etkinlikler düzenleniyor.

12 Can Manay'ın kanalın patronu ve Sadık Murat Kolhan'ın kayınbabası olan 'Büyük Bey' ile görüştüğü sahneler ise Grand Pera'da çekiliyor.

13 DİRİLİŞ ERTUĞRUL Diriliş Ertuğrul'un çekimleri için İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası kullanılıyor. Bu bölgeye kurulan plato, oldukça geniş bir alan. Gerçeğine uygun şekilde hazırlanan 600 metrekarelik Süleyman Şah Otağı ile birlikte daha pek çok geniş alan bulunuyor. Halep Sarayı, konuk odaları, arz odası, Tapınakçılar salonu ve odaları, Selçuklu Kasrı ve Karatoygar mekanı gibi dizide yer alan birçok yer buradaki platolarda yer alıyor.

14 Dizideki Halep Çarşısı'ndan çadırlar, zindan ve ibadethanenin de yer aldığı bu alan, dizide sıklıkla kullanılan mekanlara ev sahipliği yapıyor. Dizinin çekimleri için yaklaşık 250 kişilik set ekibi çalışıyor.

15 ÇUKUR Show TV ekranlarında yayınlanan ve kendine has bir kitle oluşturan Çukur'un başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal ve Perihan Savaş rol alıyor.

16 Koçavalı Aile'sinin hikayesini anlatan, önce dövme leriyle dikkat çeken Çukur dizisinin çekildiği mahalle de merak uyandırmıştı.

17 Çukur'daki merak uyandıran mahalle İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde çekiliyor.

18 Dizideki 'Dostlar Kahvesi', 'Koçavalı Aş Evi' ve Muhittin'in berberi Haliç kıyısında bulunan balat semtinin arka sokaklarından birinde yer alıyor.

19 UFAK TEFEK CİNAYETLER Star TV'nin yeni dizisi Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor? 'nin yeni dizisi Ufak Tefek Cinayetler senaryosu kadar çekimleriyle de konuşuluyor. Peki ama başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Bade İşçil, Mert Fırat, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar ve Ferit Aktuğ'un yer aldığıçekiliyor?

20 Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı, Ufak Tefek Cinayetler'in çekimleri İstanbul'un çeşitli mekanlarında gerçekleşiyor.

21 Amerikan dizilerindeki lüksü aratmayan, doğayla iç içe bahçeli ve havuzlu evler ise Kemer Country ve Zekariyaköy'de yer alıyor. Dizinin birçok bölümü buralarda çekiliyor.

22 CESUR VE GÜZEL Cesur ve Güzel'in çekildiği Polonezköy'de 54 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan çiftlik evi Simavi Ailesi'nin.

23 Doğayla iç içe bulunan çiftlik evinin arazisinde iki av köşkü ve arazinin sınırları içinde yer alan bir de gölü bulunuyor.

24 Çiftliğin bulunduğu arazi dizi için yeniden inşa edilmişti.

25 EŞKIYA İki farklı kültürde geçen Eşkıya filmi, iki farklı şehirde çekilmiştir. Çekimler Şanlıurfa ve İstanbul’da gerçekleşmiştir. Filmde 35 yıllık hapis hayatının ardından hapisten çıkan Baran’ın köyüne döndüğü bölümler Şanlıurfa’da çekilmiştir. Filmin büyük bir bölümüne ise İstanbul’un Beyoğlu, Tarlabaşı ve Haydarpaşa semtleri ev sahipliği yapmıştır.

26 BABAMIN GÜNAHLARI Başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen gibi isimlerin olduğu Babamın Günahları'nda sabit bir set alanı yok. Dizinin çekimleri çeşitli bölgelerde gerçekleşiyor.

27 Çarşamba akşamları Star TV ekranlarında ekrana gelen dizideki dükkan, gemi ve hastane çeşitli bölgelerde çekiliyor. Hastane sahneleri Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi'nde, Ferruh'un (Mustafa Uğurlu) gemisinden sahneler Beykoz Kundura Fabrikası'nda, Ozan'ın (Kadir Doğulu) eskici dükkanında geçen sahneleri ise Beyoğlu-Çukurcuma'da 'kamera' diyor.

28 KARA SEVDA Başrollerinde Neslihan Atagül (Nihan) ve Burak Özçivit'in (Kemal) oynadığı Kara Sevda'nın ilk bölümü Zonguldak'ta çekildi.

29 Nihan ve ailesinin oturduğu ev İstinye – Yeniköy yolu üzerinde. Türk televizyonlarında bir dönemin popüler olan Bir İstanbul Masalı da bu evde çekildi.

30 Kemal’in ailesinin evi Üsküdar Kuzguncuk’ta, Emir Kozcuoğlu şirketi ise Acıbadem Üniversitesi’nde.

31 ANNE Anne dizisinin ilk bölümleri Bandırma ve Erdek’te çekildi.

32 İlk bölümleri Bandırma’da çekilen dizinin ilerleyen bölümleri ise Beykoz başta olmak üzere İstanbul’daki farklı semtlerinde çekimlere devam etti.

33 DİRİLİŞ ERTUĞRUL Diriliş Ertuğrul dizisi ise ilk sezonunda İstanbul - Riva ve Beykoz Kundura Fabrikası’dan setlerinde çekildi.

34 Özellikle Riva’da oba ve savaş sahneleri çekilen Diriliş Ertuğrul dizisinin diğer sahneleri daha çok Beykoz bölgesinde kurulan sette çekildi.

35 Dizinin bu sezon Kapadokya'da çekileceği söylense de Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

36 KİRALIK AŞK Star Tv’nin sevilen Romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ın 2. yeni sezonun ilk bölümü İtalya’nın Aşk Şehri olan Roma’da çekildi.

37 Dizide Defne’nin (Elçin Sangu) evinin bulunduğu semt ise Sarıyer.

38 Kiralık Aşk'ın ilk sezonunda Ömer ve Defne'nin sık sık görüldüğü ofis ise Bahçelievler’de. Dizinin diğer bölümleri ise İstanbul Beylikdüzü'nde gerçekleşti.

39 PARAMPARÇA Paramparça dizisi Kandille'deki 1753 yapımı Edip Efendi Yalısı‘nda çekildi.

40 Dizinin birçok bölümü ise Tarabya Plajının yanı sıra İstanbul Tarlabaşı, Kemerburgaz, Bebek Sahil gibi mekanlarda gerçekleşti.

41 BODRUM MASALI Başrollerinde Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Toprak Sağlam, Alperen Duymaz, Hilmi Cem İntepe, Dilan Deniz Çiçek ve Bora Cengiz'in oynadığı Bodrum Masalı dizisi Bodrum’un Bitez mahallesinde çekildi.

42 RÜZGARIN KALBİ Deniz Baysal ve Burak Serdar Şanal’ın başrollerde oynadığı Rüzgarın Kalbi dizisi oyuncuları İzmir Foça’da kamera karşısına geçmişti.

43 Rüzgarın Kalbi’nin ilk bölüm çekimleri ise Bosna Hersek, İstanbul ve Foça’da yapıldı.

44 TATLI KÜÇÜK YALANCILAR Tatlı Küçük Yalancılar'ın çekimleri İstanbul'un Anadolu Yakası’nda daha çok Tuzla tarafında yapıldı.

45 KARAGÜL Karagül dizisi Şanlıurfa'ya bağlı siyah gülleriyle ünlenmiş Halfeti'de çekilidi.

46 İLİŞKİ DURUMU: KARIŞIK İlişki durumu karışık dizisinin çekimleri İstanbul Maltepe – Pendik ile Kocaeli Darıca’da yapıldı.

47 GÜNEŞİN KIZLARI Güneşin Kızları'nın ilk bölümleri İzmir'de çekildi. İzmir'de ise seçilen mekânlar Konak ve Alsancak oldu.