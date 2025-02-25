Sahtekarlık sendromu nedir? Genellikle yüksek zekalı kişilerde görülüyor
Yüksek zekaya sahip bireylerin başarıları konusunda şüpheye düşmesi durumu olarak tanımlanan imposter sendromu, sahtekarlık fenomeni adıyla da biliniyor. Imposter sendromu belirtileri taşıyan kişiler, hayattaki kazanımlarının bir şans sonucu ortaya çıktığını düşünerek, yeteneklerinden şüphe ediyor.
Profesör Ronald Riggio'ya göre, imposter sendromu kendisini şu belirtilerle ele veriyor:
- Başarılarınızı şansa veya dışsal faktörlere bağlama.
- Eleştirilere, hatta yapıcı ve faydalı olanlara bile aşırı duyarlılık gösterme.
- Yeteneklerinizi küçümseyip fırsatları değerlendirmeme.
- Yetersizlik hissinin fark edilme korkusu.