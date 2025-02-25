Sahtekarlık sendromu nedir? Genellikle yüksek zekalı kişilerde görülüyor

İmposter sendromu, yalnızca günlük yaşamda değil, profesyonel hayatta da kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir. Doktorlar ve avukatlar gibi başarılı profesyoneller dahil olmak üzere pek çok insan, imposter sendromu nedeniyle iş hayatında ilerlemekte güçlük çekebiliyor.

Korn-Ferry tarafından yapılan bir anket, CEO’ların yüzde 70'inden fazlasının zaman zaman sahte kimlik sendromuyla baş başa kaldıklarını ortaya koydu.