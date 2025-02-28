Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Diyanet'e göre sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Sahur, İslam dininde oruç tutanlara tavsiye edilen önemli bir öğündür. Bu vakitte yenen yemeğin manevi ve bedensel faydaları olduğu vurgulanır. Ancak sahura kalkmak orucun farzı değildir.
SAHURA KALKMADAN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ Mİ?Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre sahura kalkmak sünnettir; terk edilmesi orucun geçerliliğini bozmaz. Bir kişi gece herhangi bir şey yemeden niyet etmiş ve imsak vaktinden iftara kadar yeme içmeyi bırakmışsa, orucu geçerli kabul edilir. Yine de sahura kalkmak, gün içinde yaşanabilecek halsizlik ve susuzluğu daha rahat yönetmeye yardımcı olur. Sahura kalkmayanların iftara kadar zorlanma ihtimali artar. Sağlıklı bir oruç süreci için sahur ihmal edilmemelidir. Yine de unutulmamalıdır ki esas olan niyettir. Sahur olmadan oruç tutmak, meşru sınırlar içinde bir eksiklik sayılmaz fakat önerilen uygulamaya uymak, ibadetin maneviyatını ve bedenin gücünü destekler.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULMASI NE KADAR SAĞLIKLI?
Sahur, vücudun gün boyunca ihtiyaç duyduğu besin ve sıvıyı almasına zemin hazırlar. Sahur yapmadan oruç tutulduğunda, metabolizma daha uzun süre susuz ve gıdasız kalır. Bu durum özellikle yaz aylarında daha belirgin hale gelir. Uzun açlık, kan şekerinde dalgalanmalara ve yorgunluğa neden olabilir. Diyanet kaynakları, Peygamber Efendimiz’in sahur yapılmasını tavsiye etmesinin ardında sağlık ve maneviyatı koruma amacı olduğunu açıklar. Bedeni zorlamamak, ibadeti sekteye uğratmamak için uzmanlar da sahurun ihmal edilmemesini önerir. Ancak sahura kalkmadan tutulan oruç, doğru niyet ve şartlar sağlandığında geçerli görülür. Yine de sağlığa dikkat edilmesi ve mümkünse sahur öğününün atlanmaması gerekir.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK HANGİ DURUMLARDA UYGUNDUR?
Kişi, çeşitli sebeplerden dolayı sahura kalkamayabilir ya da kalkmak istemeyebilir. Gece çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar veya uyku düzeni bozuk kişiler, bazen sahura kalkmayı zor bulurlar. Böyle durumlarda orucun sıhhatinde bir eksiklik olmadığı bilinmelidir. Diyanet’e göre önemli olan, imsak vaktinden önce niyet etmiş olmaktır. Yine de uzman görüşleri, özellikle sağlık problemleri olanların sahur öğününden faydalanması gerektiğini söyler. Kan şekeri dengesi, sıvı kaybı gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. Tıbbi bir zorunluluk veya engel yoksa sahura kalkmak, hem Peygamber Efendimiz’in sünnetine uyma hem de bedeni güçlendirme açısından önerilir. Sahura kalkmadan oruç tutmak, bu şartlar değerlendirildiğinde mümkündür.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTMAK DİNİ AÇIDAN MÜMKÜN MÜ?
İslam’ın temel kaynaklarına göre sahur yapmak farz değil, sünnettir. Bu nedenle sahur yapılmadığında orucun geçersiz olması gibi bir hüküm söz konusu değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı da sahur yapmanın ibadete hazırlık safhasında büyük önem taşıdığını, ancak sahur yapmamanın orucu bozmayacağını belirtir. Dini açıdan bakıldığında, niyet esas alınır. Kişi gece niyetini yapmış ve imsak vaktinden iftara kadar hiçbir şey yemeden sabretmişse, orucu kabul edilir. Sahur yapılmaması bir ihmal veya zorluk olabilir; fakat ibadetin özüne zarar vermez. Bu çerçevede sahura kalkmadan oruç tutmak dinen mümkündür. Yine de sünnet olan uygulamayı tercih etmek tavsiye edilir.