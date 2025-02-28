Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor
Ramazan ayında oruç tutarken açlık ve susuzlukla mücadele etmek, vücut için zorlu olabilir ancak iftar ve sahuru besin değeri yüksek yiyecekler eşliğinde yapmak, gün boyu tok kalmanıza katkı sağlayabilir. Özellikle yoğurt, kefir ve peynir gibi yüksek proteinli gıdalar, enerji seviyelerinizin yüksek kalmasına yardımcı olabilir. İşte sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin önerisi:
YOĞURT VE KEFİR
Yoğurt ve kefir, probiyotik özellikleri sayesinde sindirim sistemini düzenler ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Ayrıca, yüksek protein içerikleri sayesinde öğün aralarında açlık hissini önler.
Tüketim önerisi: Sahurda bir kase yoğurt veya kefir, üzerinde birkaç kuruyemiş ile birlikte tüketilebilir.