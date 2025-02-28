Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor

YUMURTA

Yumurta, yüksek kaliteli protein içerir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Protein, sindirilmesi uzun süren bir besin olduğu için, mideyi uzun süre doldurur. Yumurta tükettiğinizde kan şekeri seviyeniz daha stabil olur, bu da acıkma sürenizi uzatır.

Tüketim önerisi: Sahurda bir veya iki haşlanmış yumurta veya omlet şeklinde tüketilebilir.