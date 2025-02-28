Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor

Ramazan ayında oruç tutarken açlık ve susuzlukla mücadele etmek, vücut için zorlu olabilir ancak iftar ve sahuru besin değeri yüksek yiyecekler eşliğinde yapmak, gün boyu tok kalmanıza katkı sağlayabilir. Özellikle yoğurt, kefir ve peynir gibi yüksek proteinli gıdalar, enerji seviyelerinizin yüksek kalmasına yardımcı olabilir. İşte sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin önerisi:

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 1

YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir, probiyotik özellikleri sayesinde sindirim sistemini düzenler ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Ayrıca, yüksek protein içerikleri sayesinde öğün aralarında açlık hissini önler.

Tüketim önerisi: Sahurda bir kase yoğurt veya kefir, üzerinde birkaç kuruyemiş ile birlikte tüketilebilir.

YAŞAM HABERLERİ

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 2

SEBZELER

Sebzeler, su içerikleri yüksek olan besinlerdir ve düşük kalorili oldukları için açlık hissini bastırmada oldukça etkilidirler. Ayrıca, lif içerikleri sayesinde sindirimi yavaşlatırlar.

Tüketim önerisi: Sahurda salatalık, semizotu, maydanoz gibi sebzelerle hazırlanmış bir salata ideal bir seçenek olabilir.

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 3

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve protein içerirler, bu özellikleriyle tok kalmanıza yardımcı olurlar. 

Tüketim önerisi: Sahurda 1-2 yemek kaşığı ceviz, badem veya fındık tüketebilirsiniz. Ancak kuruyemişlerin fazla tüketimi aşırı kalori alımına neden olabilir, bu nedenle kontrollü tüketilmeleri gerekir.

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 4

MUZ

Muz, potasyum açısından zengin bir meyvedir ve kan şekerini dengeler. Yüksek lif içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlar ve vücuda enerji verir.

Tüketim önerisi: Sahurda bir adet muz, sindiriminizi düzenler ve gün boyunca açlık hissini engeller.

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 5

TAM TAHILLI BESİNLER

Tam tahıllı besinler, zengin lif içeriği ile sindirimi yavaşlatır ve gün boyu açlık hissini geciktirir. Ayrıca kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller ve enerji seviyesinin stabil kalmasını sağlar.

Tüketim önerisi: Sahurda yulaf ezmesi veya tam buğday ekmeği tercih edilebilir. Yulaf, sindirimi yavaşlatırken, kepekli ekmek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 6

LOR PEYNİRİ

Lor peyniri, düşük yağ içeriğiyle birlikte yüksek protein barındırır. Tuzsuz lor, susuzluğu artırmaz ve uzun süre tokluk sağlar. Süt ürünleri, kalsiyum ve diğer besin öğeleri açısından da zengindir.

Tüketim önerisi: Sahurda bir dilim lor peyniri, yanında bir dilim tam buğday ekmeğiyle birlikte yenebilir.

Sahurda tüketildiğinde tok tutan 7 besin: Yüksek protein içeriğiyle açlık hissini bastırıyor - 7

YUMURTA

Yumurta, yüksek kaliteli protein içerir ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Protein, sindirilmesi uzun süren bir besin olduğu için, mideyi uzun süre doldurur. Yumurta tükettiğinizde kan şekeri seviyeniz daha stabil olur, bu da acıkma sürenizi uzatır.

Tüketim önerisi: Sahurda bir veya iki haşlanmış yumurta veya omlet şeklinde tüketilebilir.

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