Sahurun gözdesi, yiyince tok tutuyor. Ramazan yaklaşınca üretimi patladı

Tahin üretiminin artması üzerine konuşan işletme müdürü Murat Varlı, yaklaşık 7 yıldır tahin üretimi yaptıklarını söyledi. Varlı, Ramazan ayının öncesinde siparişlerin çok yoğun olduğunu belirtirken, "Tahinin tok tutması, vücudu koruyucu özellikleri ve faydaları nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor" diye ekledi.