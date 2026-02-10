Sahurun gözdesi, yiyince tok tutuyor. Ramazan yaklaşınca üretimi patladı
Van'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tahinin üretimi, ramazana günler kala zirve yaptı.
Van'da ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, tahin üretiminde ciddi bir artış görülüyor. El değmeyen yöntemlerle üretilen ve katkı maddesi içermeyen tahin, özellikle sahur sofralarında yoğun ilgi görüyor. Van'da diğer dönemlerde aylık 2-3 ton arasında üretilen tahin, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte 10-15 ton seviyelerine kadar çıktı.
RAMAZAN AYINDA TALEP YOĞUN
Tahin üretiminin artması üzerine konuşan işletme müdürü Murat Varlı, yaklaşık 7 yıldır tahin üretimi yaptıklarını söyledi. Varlı, Ramazan ayının öncesinde siparişlerin çok yoğun olduğunu belirtirken, "Tahinin tok tutması, vücudu koruyucu özellikleri ve faydaları nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha çok tercih ediliyor" diye ekledi.
10 İLA 15 TON ÜRETİM YAPILIYOR
Satışlarda ciddi bir artış yaşadıklarını dile getiren Varlı, 2-3 tonluk üretimin yılın bu dönemlerinde 10-15 tona çıktığını ifade etti. Siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyen Varlı, "Vatandaşlarımızdan alışverişlerini son günlere bırakmamalarını, şimdiden gelerek doğal ve sıcak tahinlerini temin etmelerini istiyoruz" diye de uyardı.