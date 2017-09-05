“Sakalsız Jon Snow tek bir anlama geliyor: Kışın son sezonu” (Sakalın karizmatik hale getirdiği ünlü oyuncular)
Sakal, bazılarını olduğundan daha yaşlı ve çirkin gösterirken bazı ünlüler sakalla çok daha karizmatik görünüyor. Bu isimlerden bir tanesi de 14 Nisan’da 8. final sezonu yayınlanacak Game of Thrones dizisinin başrol oyuncularından Kit Harington. Tartışmanın gündeme gelme nedeni ise 32 yaşındaki oyuncunun Saturday Night Live'deki yeni imajı ve Ryan Seacrest ile olan buluşması....İşte Kit Harington'dan Jon Hamm'e, Justin Timberlake'ten Russell Crowe'a ünlülerin sakalsız ve sakallı halleri...
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Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington, ABD'nin en sevilen televizyon eğlence programı Saturday Night Live (SNL) öncesi traş oldu. Sakalsız imajı ile konuşulan Kit Harington daha sonra ünlü radyocu ve yapımcı Ryan Seacrest ile buluştu. Ryan Seacrest'ın görüşme sonrası paylaşımı durumu özetler gibiydi: “Sakalsız Jon Snow tek bir anlama geliyor: Kışın son sezonu.”