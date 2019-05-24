Sakar Düşes Kate Middleton
ntv.com.tr
Kate Middleton, basına yansıyan fotoğraflarında sık sık parmaklarında yara bandıyla görülüyor. İngiliz basınında 'sakar Düşes' diye anılan Kate Middleton, son olarak Chelsea Flower Show etkinliğinde yine parmağındaki bantla dikkat çekti.
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En son Chelsea Flower Show etkinliğinde kendi bahçesinde objektiflere yansıyan ve şıklığıyla beğeni toplayan Cambridge Düşesi Kate Middleton, fotoğrafa dikkatli bakıldığında parmağında yara bandıyla görüldü.
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Bu, Düşes’in objektiflere takılan ilk yara bantlı fotoğrafı değildi.
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3Daha önce de pek çok kez yara bantlı elleriyle objektiflere yansıyan Düşes'in etrafında onca yardımcısı olmasına rağmen nasıl olup da ellerini yaralayacak kadar ev ya da bahçe işlerine müdahil olduğu İngiliz gazetelerinde sorulan bir soru.
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4Oysa bahçe işleriyle uğraşmayı sevdiği bilinen Middleton'ın, kendi isteğiyle çiçekleri budayıp çim biçtiği, bu nedenle sık sık bahçe kazaları yaptığı söyleniyor.
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5Çok kaza yapan ya da bir başka deyişle 'sakar' biri olarak anılan Düşes, Kensington Sarayı'nda ve Norfolk'taki Anmer Hall'da çiçeklerle uğraşırken ellerini yaralıyor ve katıldığı etkinliklerde yara bantlarıyla fotoğraflanıyor.
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6İşte Middleton'ın 'sakarlığını' gözler önüne seren fotoğraflarından bazıları...
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