Sakar Düşes Kate Middleton

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Daha önce de pek çok kez yara bantlı elleriyle objektiflere yansıyan Düşes'in etrafında onca yardımcısı olmasına rağmen nasıl olup da ellerini yaralayacak kadar ev ya da bahçe işlerine müdahil olduğu İngiliz gazetelerinde sorulan bir soru.