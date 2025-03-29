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Sakarya bayram namazı saati 2025: Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz bayram namazı vakti)

Sakarya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle belli oldu. Türkiye’nin farklı illerinde bayram namazı heyecanı farklı saatlerde yaşanacak. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin anlam bulacağı bayram namazında aynı safta dualar edilirken eller semaya açılacak. Sakarya bayram namazı vakti ise bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Sakarya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Sakarya bayram namazı saati…

Sakarya bayram namazı saati 2025: Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz bayram namazı vakti) - 1

Sakarya’da yaşayan vatandaşlar, bayram namazı hazırlıklarına başlarken namaz vaktine göre hareket edecek. Ramazan Bayramı’nın 1. günü camilerde cemaatle birlikte bayram namazları eda edilecek. Bayram namazı vakitleri, illere göre farklılık gösteriyor. Bayram namazını kaçırmak istemeyenler sabah erken saatlerde camilerde buluşacak. Sakarya’da Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Serdivan, Karapürçek, Karasu, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Taraklı ve Söğütlü gibi ilçelerde yaşayanlar bayram namazı saatine odaklandı. Peki Sakarya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Sakarya bayram namazı vakti…

YAŞAM HABERLERİ

Sakarya bayram namazı saati 2025: Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz bayram namazı vakti) - 2

SAKARYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Sakarya’da bayram namazı ezanı 30 Mart Pazar günü saat 07:16’da okunacak.

Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir.

Sakarya bayram namazı saati 2025: Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz bayram namazı vakti) - 3

BAYRAM NAMAZI CAMİDE KILMAK ZORUNLU MU?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Sakarya bayram namazı saati 2025: Sakarya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet namaz bayram namazı vakti) - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

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