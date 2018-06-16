Sakarya'da yavru köpeğe yapılanlara isyan ettiler (Ünlülerden tepkiler)

1 Şahan Gökbakar

2 Fazıl Say Yorumsuz...

3 Celil Nalçakan Tek arzum, yaşattığınızı yaşamadan ölmemeniz! Dilerim ki, bayram sevincimizi kursağımızda bırakan caniliğiniz, bir gün sizin de kapınızı çalsın!

4 Hande Erçel

5 Caner Erkin



"Ne huzur kaldı ! ne bayram !insanlık ölmüş.. utanmaktan yorgun düştük! susanlara olan öfkem ,bu cana işkence yapan şerefsize olan öfkemle aynı.. !!aklım, kalbim, almıyor! çıkarın şu yasayı nesi zor bunun ! Allahın yarattığı canı Allahtan başkası alamaz !!Bu zulümle nasıl devam edicez !! hergün binlerce cana yapılan bu zalimlik için daha ne kadar bekliycez ! Bu pisliklerle aynı havayı solumak istemiyoruz !elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz ve bu en ağırı ....... Yeter !"

6 Timur Acar

"Bunu nasıl yapar bir insan...... sizlerle birlikte nefes almaya dayanamaz olduk.Dilerim bu yaptığınızın aynısını yaşarsınız...."

7 Demet Akalın

8 Çağla Şıkel

9 Reyhan Karaca



"Sırf zevk için patilerini kesip ormana atılan minik bebek,çektiği acıya ancak 24 saat dayanabildi...Allahım ilahi adaletinin tecelli ettiğini biliyoruz..Ama dayanacak güç kalmadı artık...

“Şüphesiz eğer ki hayvanların dini olsaydı, şeytanı insan şeklinde hayal ederlerdi. William Ralph Inge"

10 Çağla Şıkel "Biz şimdi bayram mı kutlayalım?"

11 Neslihan Yargıcı



Böyle insanlar ile aynı ülkede yaşamak! Evet, başka ülkelerde de oluyordur AMA CEZASI VAR! Bayramın ne tadı , ne tuzu kaldı. Neyin Bayramı? CEZASI olmayan Suçlar... Yapan bulunmalı. Bu son olsun! O, bir Can. CEZASIZ kalmamalı!

12 Aysegül Aldinç

"Allah nasıl bilirse öyle yapsın! İçimden de dışımdan da söylediğim kahır ve bela cümlelerini ve daha fazlasını burada paylaşamıyorum."





13 Pınar Altuğ Atacan "Bunu yapan insan olamaz!!!Ne istersiniz bu canlardan bir anlasam!yasattiginizi yasamadan olmeyin insallahhhh!!!!!!"

14 Merve Büyüksaraç

neden ya neden????