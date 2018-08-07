Sakis Tanimanidis de modaya uydu (Ünlülerin su oyuncakları)
Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Survivor Yunanistan sunucusu Sakis Tanimanidis bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...
-
1Sakis Tanimanidis
-
2
Gülben Ergen
'Sen yorulma anne ben seni gezdiririm'
-
3Yasemin Allen
-
4Gamze Erçel Yıldırım
-
5
Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...
-
6Hande Subaşı
-
7Nilay Cafer
-
8Irmak Ünal
-
9Nagihan Karadere
-
10
Sıla
-
112019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD kadın milli takım futbolcuları Alex Morgan ve Kelley O'Hara tatile çıktı. New York'ta havuz keyfi yapan ikili su oyuncaklarında çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.
-
12
Alicia Keys
-
13Britney Spears
-
14Kourtney Kardashian
-
15Emily Ratajkowski
-
16Danielle Snyder
-
17Lea Michele
-
18Sara Sampaio
-
19Chiara Ferragni
-
20Reese Witherspoon
-
21Alessandra Ambrosio
-
22Jaime King
-
23Alessandra Ambrosio
-
24Lea Michele
-
25Suki Waterhouse