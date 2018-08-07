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Sakis Tanimanidis de modaya uydu (Ünlülerin su oyuncakları)

Geçen yıl olduğu gibi bu yaz da havuz/deniz oyuncakları ünlülerin favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da su oyuncaklarıyla keyif yaptıkları anları paylaşıyor. Son olarak Survivor Yunanistan sunucusu Sakis Tanimanidis bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İşte havuz/deniz keyiflerini sosyal medyadan paylaşan isimler...

  • 1

    Sakis Tanimanidis
  • 2

    Gülben Ergen

    'Sen yorulma anne ben seni gezdiririm'

  • 3

    Yasemin Allen
  • 4

    Gamze Erçel Yıldırım
  • 5

    Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...

  • 6

    Hande Subaşı
  • 7

    Nilay Cafer
  • 8

    Irmak Ünal
  • 9

    Nagihan Karadere
  • 10

    Sıla

  • 11

    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD kadın milli takım futbolcuları Alex Morgan ve Kelley O'Hara tatile çıktı. New York'ta havuz keyfi yapan ikili su oyuncaklarında çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.
  • 12

    Alicia Keys

  • 13

    Britney Spears
  • 14

    Kourtney Kardashian
  • 15

    Emily Ratajkowski
  • 16

    Danielle Snyder
  • 17

    Lea Michele
  • 18

    Sara Sampaio
  • 19

    Chiara Ferragni
  • 20

    Reese Witherspoon
  • 21

    Alessandra Ambrosio
  • 22

    Jaime King
  • 23

    Alessandra Ambrosio
  • 24

    Lea Michele
  • 25

    Suki Waterhouse
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