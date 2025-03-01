Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanet'e göre sakız çiğnemenin oruç bozma nedeni

SADE (AROMASIZ) SAKIZ ORUCU BOZAR MI?

Sade veya aromasız olarak sunulan sakızların bir kısmında da hafif bir tat veya aroma bulunabilir. Bazı kaynaklar, tam anlamıyla tatsız olan ve çiğnenince ağızda hiçbir parçacık bırakmayan sakızların orucu bozmadığını söylemiştir. Ancak marketlerde veya benzeri yerlerde satılan “aromasız” sakızların içeriği genellikle birtakım katkı maddeleriyle zenginleştirilir. Bu katkılar farkında olmadan yutulursa oruç bozulur. Diyanet de oruç sırasında sakızdan kesinlikle kaçınmayı önerir çünkü tatsız olduğu iddia edilen sakızlarda dahi bir miktar tatlandırıcı bulunma riski vardır. Bu belirsizlik yüzünden en güvenli yol, ibadet esnasında sakız çiğnememektir.



KENGER SAKIZI ORUCU BOZAR MI?

ÖNCEDEN ÇİĞNENMİŞ SAKIZ ORUCU BOZAR MI?

NİKOTİN SAKIZI ORUCU BOZAR MI?

Kenger sakızı, doğal içeriğiyle bilinen ve katkı maddesi barındırmayan bir sakız türü olarak öne çıkar. Bazı fetvalarda kenger sakızının çiğnendiğinde içinde çözünen bir madde kalmadığı, bu nedenle orucu bozmadığı belirtilir. Ancak çiğneme sırasında parça yutulması söz konusu olursa yine oruç bozulur. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, kenger sakızının oruç için güvenli görülmesini onaylasa da oruçluyken yutma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatır. Ayrıca her kenger sakızı aynı saf doğallıkta olmayabilir. Bu nedenle en garanti yaklaşım, oruç süresince sakız çiğnemekten uzak durmaktır.Önceden uzun süre çiğnenip tamamen tatsız hâle gelmiş, halk arasında “posası çıkmış” sakızın, tekrar çiğnendiğinde herhangi bir tat ya da madde vermediği söylenir. İlgili kaynaklarda, bu durumda sakız çiğnemenin orucu bozmayacağı açıklanır çünkü mideye girebilecek tat verici hiçbir unsur kalmadığı kabul edilir. Ancak bu çok istisnai bir durumdur. Günümüzde sakızların içinde uzun süre çiğnense bile tamamen kaybolmayan tatlandırıcı kalıntıları bulunabilir. Bu yüzden Diyanet, “beyazlamış sakız” gibi durumlar haricinde sakız çiğnemeyi doğru bulmaz. Tat kalıp kalmadığını anlamak da kolay değildir; bu belirsizlik orucu riske sokabilir.Nikotin sakızı, sigarayı bırakmaya yardımcı olan özel bir üründür. Çiğneme sırasında sakızdaki nikotin ve diğer kimyasallar vücuda ağız yoluyla alınır. Oruç kuralları gereği, yeme-içme kapsamında mideye bir maddenin ulaşması yasak olduğu gibi, ilaç mahiyetindeki maddelerin de bu şekilde alınması orucu bozar. Çünkü nikotin sakızı, nikotini doğrudan ağız yoluyla kana karıştırır ve neticede midede de etkileşim gerçekleşebilir. Diyanet, nikotin bantlarının cilt yoluyla emildiği için orucu bozmayacağını belirtse de nikotin sakızında durum farklıdır. Bu nedenle nikotin sakızı, oruçlu bir kişinin orucunu geçersiz kılar.