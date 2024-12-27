Sakız çiğnemenin vücuda 6 faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı

AŞIRI ÇİĞNEME FAYDADAN ÇOK ZARAR GETİRİYOR

Ancak uzun süreli ve aşırı sakız çiğnemenin, çene eklemlerinde stres ve ağrıya yol açabileceğini unutmamak gerekir. Çene kaslarının aşırı kullanımı, çene kireçlenmesine ve dişlerde aşınmalara neden olabilir.

Bazı sakızlar, yüksek miktarda şeker veya yapay tatlandırıcılar içerdiği için diş çürümesine, mide rahatsızlıklarına ve insülin düzeylerinde dalgalanmalara yol açabilir.