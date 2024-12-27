Sakız çiğnemenin vücuda 6 faydası: Bilim insanları tek tek kanıtladı
Sakız çiğnemenin tükürük üretimini artırdığı ve ağızdaki zararlı bakterileri yok ettiği, uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak bilim insanları, sakız çiğnemenin yararlarının yalnızca bunlarla sınırlı olmadığını ifade ediyor. İşte sakız çiğnemenin 6 kanıtlanmış faydası:
International Journal of Gastroenterology dergisinde yayımlanan 2013 tarihli bir araştırmada, sakız çiğnemenin sindirim sistemi üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcılara yemeklerden önce ve sonra sakız çiğnemeleri önerildi. Çalışma sonucunda sakız çiğnemenin, tükürük üretimini artırarak sindirimi hızlandırdığı tespit edildi.