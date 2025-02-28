Sakız orucu bozar mı? Diyanet'e göre sakız oruç bozar mı?
Sakız çiğneme sırasında tatlandırıcı, aroma veya şeker gibi maddeler tükürükle çözünerek boğaza inme ihtimali oluşturur. Bu maddeler farkında olmadan yutulduğunda oruç bozulmuş kabul edilir.
SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?Özellikle günümüzde üretilen sakızlarda, ne kadar özen gösterilse de bu katkı maddelerinin yutulmasını engellemek kolay değildir. Dini kaynaklar, ağızda eriyip mideye ulaşan her maddenin orucu bozacağını vurgular. Sakızın besleyici değeri olması şart değildir; önemli olan, dışarıdan gelen bir maddenin mideye girmesidir. Bu nedenle sakız çiğnemek, oruç disipliniyle bağdaşmayan bir davranış sayılır. İbadet süresince sakızdan uzak durmak en güvenli tutum olarak kabul edilir.
ŞEKERSİZ SAKIZ ORUCU BOZAR MI?
Şekersiz diye bilinen sakızlarda çoğunlukla yapay tatlandırıcı veya aroma bulunur. Tatlandırıcıların toz şeker kadar belirgin tadı olmasa da yine tükürükle çözünerek yutulma ihtimali yüksektir. Oruç kurallarına göre ağızdan mideye ulaşan herhangi bir madde orucu bozduğu için, şekersiz olarak sunulan ürünler de bu açıdan risk taşır. Kaynaklarda, sakızın hiçbir tat vermeyen ve çözünüp mideye madde göndermeyen türünün orucu bozmayacağına dair görüş olsa da günümüzde böyle bir sakızı net şekilde tanımak kolay değildir. Bu yüzden şekersiz olarak satılan sakızlar da orucu bozma tehlikesi barındırır ve sakınılması tavsiye edilir.
ŞEKERLİ SAKIZ ORUCU BOZAR MI?
Şekerli sakızların içeriğinde tat verici şeker parçacıkları, aroma ve ek katkı maddeleri bulunur. Çiğneme esnasında ağızda çözülen bu maddeler tükürükle birlikte boğazdan geçebilir. İslam âlimleri, gıda değeri olsun ya da olmasın mideye ulaşan her maddenin orucu bozduğunu belirtir. Şekerli sakız yutulduğunda ya da suyu bilerek ya da bilmeden yutulduğunda oruç bozulmuş sayılır. Ayrıca sakız çiğnemek, oruç disipliniyle zıt bir durum olarak görülür. Bu durumdan sonra kefaretin mi kaza orucunun mu gerektiği tartışılmış olsa da yaygın görüş, sakız gıda yerine geçmediği için sadece kaza orucunun tutulmasının yeterli olduğudur.