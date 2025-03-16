Sakura mevsimi ne zaman? Sakura çiçeğinin hikayesi

Sakura, Japonya'da ve bazı Asya ülkelerinde yetişen, özellikle kiraz ağacı türlerinin çiçeklerine verilen isimdir. Bu çiçekler, genellikle ilkbaharda açar ve Japon kültüründe çok önemli bir yer tutar. "Sakura" kelimesi, Japonca'da "kiraz çiçeği" anlamına gelir. Bu çiçekler, güzellikleri ve geçici ömürleriyle ünlüdür, çünkü çok kısa bir süre, genellikle 1-2 hafta boyunca tam olarak açarlar ve sonra hızla dökülürler.



Sakura çiçeklerinin açması, Japonya'da büyük bir kültürel etkinlik olan "hanami" (çiçek izleme) ile kutlanır. Bu dönem, insanları doğaya yakınlaştırır ve yenilenmeyi, umudu, geçici güzellikleri simgeler. Ayrıca, sakura çiçekleri Japon sanatı, edebiyatı ve müziğinde de sıklıkla yer alır ve Japon halkı için derin bir anlam taşır.