Salda Gölü'nde defile su kaynaklarının korunmasına dikkat çekecek

NASA’nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün dünya çapında tanınmasına neden oldu. Uzay aracının indiği Jezero krateri, Salda Gölü ile benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya duyurulmuş ve "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" denildi. Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü, şimdi uluslararası bir moda etkinliğiyle gündeme gelecek.

NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek/ Haber Detay-Tıkla Oku