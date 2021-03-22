Salda Gölü'nde defile su kaynaklarının korunmasına dikkat çekecek

22.03.2021 - 13:09
NASA’nın uzay aracı Perseverance'nin Mars'a yolculuğu, Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün dünya çapında tanınmasına neden oldu. Uzay aracının indiği Jezero krateri, Salda Gölü ile benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya duyurulmuş ve "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" denildi. Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü, şimdi uluslararası bir moda etkinliğiyle gündeme gelecek.
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek/ Haber Detay-Tıkla Oku
“Su sorununa dikkat çekilecek”
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen Türkiye’nin su stresli ülkeler sınıfında olduğunu belirten Hikmet Eraslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bilinçsiz su tüketimine ve su kaynaklarının korunmasına da vurgu yapacak bir konsept hazırladıklarını söyledi. Hikmet Eraslan, “Salda Gölü'nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en derin tatlı su gölü olan Salda’dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz. Aynı zamanda NASA’nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü’nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız. Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz.”
Ünlü mankenler yer alacak
Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak.