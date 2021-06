Salma Hayek: Menopozla birlikte göğüslerim büyüdü

"KADINLAR İÇİN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR"

“Kadınlar için son kullanma tarihi yoktur” diyen Hayek, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Çünkü her yaşta birilerine dersini verebilirsiniz. Her yaşta kendinizi tutabilirsiniz, her yaşta hayal kurabilirsiniz, her yaşta romantik olabilirsiniz. Olduğumuz yerde olduğumuz gibi sevilme hakkımız var. Biz sadece bebek yapmak için burada değiliz, sadece bir erkeğe bebek vermek için burada değiliz. Sadece etrafımızdaki her şeye ve herkese hizmet etmek için burada değiliz. Sonra çocuklar gittiğinde, bu bir kadın olarak sizin için neredeyse son kullanma tarihi gibi. Yüzyıllardır devam eden bir yanlış anlaşılma bu.”