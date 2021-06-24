Salma Hayek: Menopozla birlikte göğüslerim büyüdü

ntv.com.tr 24.06.2021 - 08:14 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 08:15
Ünlü oyuncu Salma Hayek, menopoz dönemiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki Meksikalı Hollywood yıldızı, Red Table Talk adlı TV programında yaşlanma, annelik ve sinema kariyeri üzerine konuştu.
"MENOPOZ SORULARI KORKUNÇTU"
“Sorular korkunçtu” diyen ünlü oyuncu, şunları söyledi:
“Bana ‘Kulaklarınız uzuyor ve onlardan tüy mü çıkıyor? Bıyık ve sakalınız çıkıyor mu? Kolay sinirlenir misiniz? Nedensiz ağlıyor musunuz? Ne yaparsanız yapın çok hızlı kilo mu alıyorsunuz? Küçülüyor musunuz?' diye sordular. Sonra 'Vajina kuruluğu var mı?’ dediler.”
Doktorlarının gündeme getirmediği, ancak Hayek’in yaşadığı beklenmedik bir semptom vardı. Hayek, “Göğüslerim çok büyüdü” dedi.
"GÖĞÜSLERİMDEN DOLAYI SIRT AĞRISI ÇEKİYORUM"
Ünlü oyuncu, bazı insanların estetik ameliyat olarak vücudunda değişiklik yaptırdığını zannettiğini söyleyerek, “Pek çok kişi göğüs büyütme ameliyatı olduğumu söylüyor. Onları suçlamıyorum. Göğüslerim daha küçüktü. Tabii vücudumun kalan kısmı da öyleydi” dedi.
“Göğüslerim büyüdü. Hem de çok çok fazla. Bundan dolayı sırt ağrısı çekiyorum” diye Hayek, “Çok insan bunun hakkında konuşmuyor” ifadesini kullandı.
"SICAK BASMALARI HİÇ EĞLENCELİ DEĞİL"
Hayek, yaşlandıkça yaşadığı ruh hali değişimlerini ve sıcak basmalarını da gündeme getirdi:“Ben o dönemlerden geçtim, hala öyleyim ama o anları fark etmeli ve derin bir nefes almalısın ve 'Tamam, geçecek' demelisin. Kendini toplamalısın. Ama sıcak basmaları hiç eğlenceli değil.”
"KADINLAR İÇİN SON KULLANMA TARİHİ YOKTUR"
“Kadınlar için son kullanma tarihi yoktur” diyen Hayek, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:“Çünkü her yaşta birilerine dersini verebilirsiniz. Her yaşta kendinizi tutabilirsiniz, her yaşta hayal kurabilirsiniz, her yaşta romantik olabilirsiniz. Olduğumuz yerde olduğumuz gibi sevilme hakkımız var. Biz sadece bebek yapmak için burada değiliz, sadece bir erkeğe bebek vermek için burada değiliz. Sadece etrafımızdaki her şeye ve herkese hizmet etmek için burada değiliz. Sonra çocuklar gittiğinde, bu bir kadın olarak sizin için neredeyse son kullanma tarihi gibi. Yüzyıllardır devam eden bir yanlış anlaşılma bu.”