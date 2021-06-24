Salma Hayek: Menopozla birlikte göğüslerim büyüdü

"GÖĞÜSLERİMDEN DOLAYI SIRT AĞRISI ÇEKİYORUM"

Ünlü oyuncu, bazı insanların estetik ameliyat olarak vücudunda değişiklik yaptırdığını zannettiğini söyleyerek, “Pek çok kişi göğüs büyütme ameliyatı olduğumu söylüyor. Onları suçlamıyorum. Göğüslerim daha küçüktü. Tabii vücudumun kalan kısmı da öyleydi” dedi.

“Göğüslerim büyüdü. Hem de çok çok fazla. Bundan dolayı sırt ağrısı çekiyorum” diye Hayek, “Çok insan bunun hakkında konuşmuyor” ifadesini kullandı.