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Salma Hayek’e nikah sürprizi

Meksikalı film yıldızı Salma Hayek, Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile Bora Bora'da nikah tazeledi

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    François-Henri Pinault (56) ve kızı Valentina Paloma ile Bora Bora’da tatil yapan Salma Hayek önceki gün eşinin hazırladığı sürpriz nikah tazeleme töreni ile büyük şaşkınlık yaşadı.

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    2009 yılında Paris’te dünyaevine giren çift, François-Henri’nin organize ettiği törenle, kızlarının şahitliğinde yemin tazeledi.
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    Salma Hayek, o anlarda çekilmiş fotoğraflarını Instgram’da paylaştı, şunları yazdı: “Yaz sona eriyor... Benim bu yaza dair en güzel anım ise eşimin hazırladığı ‘yemin yenileme’ sürprizi oldu. Düğün için bu kırmızı elbiseyi tercih etmezdim ama ben sadece spaya gidiyordum!”


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    İşte Hayek ile Pinault'un mutlu anlarından kareler...
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