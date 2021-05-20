Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim

Salma Hayek pandeminin ilk döneminde corona virüse yakalandığı söyledi. 54 yaşındaki oyuncu "Beni hastaneye götürmek için yalvaran doktoruma 'Bırakın evimde öleyim' dedim" sözleriyle yaşadığı kabusu anlattı.

20.05.2021 - 13:10

Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 1

Meksikalı asıllı oyuncu Salma Hayek, Variety dergisinin yeni sayısı için hem objektif karşısına geçti, hem de dergiye bir röportaj verdi. Eşi Francois Henri Pinault ve 13 yaşındaki kızı Valentina ile vaktinin büyük bölümünü Londra'da geçiren Salma Hayek, pandeminin ilk döneminde corona virüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla ölümden döndüğünü de anlattı.

Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 2

LONDRA'DAKİ EVİNDEYDİ

Salma Hayek, Londra'daki evinde tedavi gördüğünü ve durumu giderek kötüleşince doktorunun kendisini hastaneye götürmek için yalvardığını da anlattı. Hayek, doktorlarına "Evimde ölmeyi tercih ederim" dediğini de anlattı.

Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 3

OKSİJEN DESTEĞİ ALDI


Tedavisi sırasında oksijen desteği alan Hayek, yedi hafta boyunca evinin bir odasında izole halde kaldığını da sözlerine ekledi.

Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 4
Hayek, her ne kadar koronavirüsü atlatmış olsa da uzun süreli etkilerini hala yaşadığını, hastalığın yarattığı bitkinliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını anlattı.
Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 5

HASTALIĞIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ SÜRÜYOR


Salma Hayek, corona virüsü atlattıktan sonra görev aldığı ilk projenin, başrollerini Lady Gaga ve Adam Driver'ın paylaştığı House of Gucci adlı film olduğunu da sözlerine ekledi. 

Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 6
Salma Hayek, geçtiğimiz Kasım ayında koronavirüs testi yaptırırken çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaşmıştı. Hayek, birkaç kez test yaptırdığını belirtmişti o paylaşımda.
Salma Hayek'in corona virüs isteği: Bırakın evimde öleyim - 7
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