Salma Hayek’ten estetik ameliyat açıklaması
ntv.com.tr
Bir dergiye kapak olup röportaj veren 52 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, estetik ameliyet iddialarına yanıt verdi. Hayek ayrıca özel hayatıyla ilgili de konuşarak, Fransız eşinden dolayı ırkçı bakış açısıyla karşılaştığını söyledi.
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Hollywood’un ünlü Meksikalı oyuncusu Salma Hayek, Town&Country dergisinin Nisan 2019 sayısına kapak oldu.
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52 yaşındaki oyuncu, dergiye verdiği röportajda, estetik ameliyat yaptırdığı iddialarına, “Hiç estetik olmadım” yanıtını verdi.
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2009 yılından bu yana Fransız iş insanı Francois Henri Pinault ile evli olan Hayek, “Pek çok kişi eşimle ilgili şaşırıyor. Bu da ırkçılığın bir türü. Bir Meksikalının böyle bir hayatı olmasına inanamıyor, rahatsızlık duyuyorlar” dedi.
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Özel hayatını basından gizli yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Hayek, “(Pinault) dünyadaki en iyi koca. Onunlayken olduğum gibiyim, birinin beni sınırlandırdığını hissetmiyorum” dedi.
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“Onunla nasıl tanıştığımızı anlatmayacağım” diyen Hayek, “Tanışmamız çok romantik, harika bir hikaye ama bana ait. Kendimi ilginç göstermek için bunu bir hikayeye dönüştürüp basitleştirmek istemiyorum” dedi.