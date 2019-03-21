Dünyaca ünlü şarkıcı İngiliz şarkıcı Sam Smith "Cinsiyet değiştirmeyi düşünüyorum. Cinsellik hakkında düşünürken her zaman özgür bir zihne sahibim. Bazen kadınsı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
1
İngiliz şarkıcı Sam Smith, geçtiğimiz gün konuk olduğu programda cinsiyet değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
2
Geçtiğimiz gün Instagram’da popüler olan I Weigh Interviews’e konuk olan 26 yaşındaki şarkıcı, hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları anlattı.
3
11 yaşında göğüslerinin büyümeye başladığını anlatan Smith, doktora gittiğini ve uzmanın, göğüs bölgesinde fazladan östrojen olduğunu söylediğini de aktardı.
4
Smith, "Birçok farklı şeyin karışımıyız, herkes özel ve herkes eşsiz bir karışım. Kendimi erkek ya da kadın olarak görmüyorum, arada bir yerlerde geziniyorum. Bu bir spektrum ve ben spektrumun ortalarında bir yerdeyim” ifadelerini kullandı.
5
Kimi zaman cinsiyet değiştirmeyi düşündüğünü belirten Smith, "Cinsellik hakkında düşünürken her zaman özgür bir zihne sahibim. Bazen kadınsı hissediyorum” şeklinde konuştu.
6
Oscar ve Grammy ödüllü sanatçı Sam Smith, 2017 yılında da eşcinsel olduğunu açıklamış, kendini hem kadın hem erkek gibi hissettiğini belirtmişti.