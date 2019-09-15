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Sam Smith'ten 'cinsiyet' açıklaması

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Sam Smith, kimliğinin artık "cinsiyetsiz" olarak anılmasını istiyor.

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    İlk kez Disclosure’un Latch isimli şarkısıyla adını duyuran Sam Smith cinsel kimliği ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

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    Smith, eşcinsel olarak tanınan kimliğinin artık "cinsiyetsiz" olarak anılmasını istediğini açıkladı.


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    27 yaşındaki şrkıcı artık cinsiyet belirten öznelerle anılmak istemediğini belirtti.


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    Ünlü sanatçı, cinsel kimliğini sorgulamaya başlamasının ardından İngilizce’de kullanılan he, she it, zamirlerinin kendisi için kullanılmamasını, bunların yerine cinsiyet belirtmeyen they/them zamirlerinin kullanılmasını istediğini ifade etti.
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