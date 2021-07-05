Samalyuca Çölü'nde umut yogası

Meksika'nın Samalyuca Çölü'nde (Samalayuca) geleneksel toplu yoga etkinliği bir yıl aradan sonra düzenlendi. Bu yılki etkinliğe 'umut' adı verildi. Etkinlik, 233 binden fazla ölümle dünyada corona virüs'ten en çok can kaybının yaşandığı dördüncü ülke Meksika'daki pandemi kurbanlarına adandı.

05.07.2021 - 10:12

Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 1
Samalyuca Çölü'ndeki yoga etkinliğinden fotoğraflar...
Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 2
Harvard Üniversitesi:Corona virüs kaygısına karşı her sabah yoga yapın / Haber Detay-Tıkla Oku

Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 3
Dünya Yoga Günü'nde ünlülerin yoga pozları / Haber Detay-Tıkla Oku


Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 4
Corona virüs onları durdurmadı: Topların içinde yoga yaptılar / Haber Detay-Tıkla Oku


Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 5
Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 6
Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 7
Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 8
Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 9
Samalyuca Çölü'nde umut yogası - 10

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