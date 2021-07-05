Samalyuca Çölü'nde umut yogası

Meksika'nın Samalyuca Çölü'nde (Samalayuca) geleneksel toplu yoga etkinliği bir yıl aradan
sonra düzenlendi. Bu yılki etkinliğe 'umut' adı verildi. Etkinlik, 233 binden fazla ölümle dünyada corona virüs'ten en çok can kaybının yaşandığı dördüncü ülke Meksika'daki pandemi kurbanlarına adandı.
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