Samandağlı tatlıcı zirveye yerleşti. 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesinde künefe de var

Bolat, Hatay'ı ziyaret eden turistlerin künefeye olan ilgisini “1 haftalık tatilin 5 gününde künefe yemeye geliyorlar” sözleriyle tanımladı.

Bolat, künefeye karşı “Peynirli tatlı mı olur?” diyerek önyargılı yaklaşan ya da hiç künefe tatmamış kişileri şaşırtmak için, onlara kadayıf ikram ediyormuş gibi künefe sunduğunu da anlattı:

“Bir karışıklık olduğunu sanıyorlar ama aslında bunu bilerek yapıyorum. Çünkü ben bir künefe ustasıyım; benim işim künefeyi sevdirmek”