Samandağlı tatlıcı zirveye yerleşti. 'Dünyanın En İyi 100 Tatlısı' listesinde künefe de var
18.12.2025 15:44
Son Güncelleme: 18.12.2025 15:50
Aleyna Türkmen
Hatay’ın künefesi dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında zirveye layık görüldü. Hatay Samandağ’daki künefeci Tuncay Bolat, ntv.com.tr'ye konuştu.
''HER ŞEYİ ELİMİZLE YAPIYORUZ''
Hatay’da yaklaşık 20-25 yıl künefe ustası olan Tuncay Bolat, künefede kullandıkları tereyağını köylerden topladıklarını ve el yapımı olmasına özen gösterdiklerini söyledi.
Bolat, Antepli Koşaroğlu isimli işletmenin de sahibi.
Kadayıf ve peyniri kendilerinin yaptığını anlatan Bolat, künefe peynirinin özel bir peynir olduğunu, özellikle tuzsuz peynir olması gerektiğini vurguladı.
Künefe ustası Bolat, kadayıfın ince kıyım haline gelmesine kadar tüm süreçte el emeği kullandıklarını, herhangi bir makine ve fabrikasyon ürün kullanmadıklarını anlattı.
KÜNEFEDE PÜF NOKTA
Künefenin püf noktalarından bahseden Bolat, malzemelerin kalitesi kadar künefenin pişirilme şeklinin de tadını etkileyebileceğini belirtti.
3-4 ateşli ocaklarda düzenli şekilde çevrilerek her yeri eşit şekilde pişirilen künefenin şerbetinin de önem arz ettiği vurgulandı. Şerbeti şeker pancarından yaptıklarını söyleyen Bolat, “Künefe yaklaşık 10 dakika piştikten sonra şerbeti dökülür, 2 dakika bekletilir, öyle servise hazır hale gelir” şeklinde konuştu.
Hatay’da yaklaşık 20-25 yıl künefe ustası olan Tuncay Bolat, işletmelerinin aile işletmesi olduğunu ve içeride 4-5 kişi çalıştıklarını belirtti. Gündüzleri daha sakin akşamları, daha hareketli olduğunu da sözlerine ekledi.
“KÜNEFE SEVMEYENLERE BÖYLE SEVDİRİYORUM”
Bolat, Hatay'ı ziyaret eden turistlerin künefeye olan ilgisini “1 haftalık tatilin 5 gününde künefe yemeye geliyorlar” sözleriyle tanımladı.
Bolat, künefeye karşı “Peynirli tatlı mı olur?” diyerek önyargılı yaklaşan ya da hiç künefe tatmamış kişileri şaşırtmak için, onlara kadayıf ikram ediyormuş gibi künefe sunduğunu da anlattı:
“Bir karışıklık olduğunu sanıyorlar ama aslında bunu bilerek yapıyorum. Çünkü ben bir künefe ustasıyım; benim işim künefeyi sevdirmek”