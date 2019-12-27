Şamanların Trump kehaneti 

Perulu Şamanlar, başkent Lima’da, yıllık arınma ritüellerini gerçekleştirmek için sahilde toplandı.
Şamanlar, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in fotoğraflarıyla 2020 için kehanetlerde bulundular.
2020 yılı için kehanetlerde bulunan Şamanlar, “Trump yeniden başkan seçilmeyecek” dediler.
Perulu Şamanların arınma ritüeli geleneği, tanrılardan barış ve huzur istemek için her yıl yapılıyor.
Peru'da halkın bir kısmı, kökleri İnka uygarlığına dayanan Şaman ve kahinlerin geleceği tahmin ettiğine inanıyor.