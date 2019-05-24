Şampiyonlar Ligi finali'nde sahne Asturia Girls’ün
UEFA, İspanya’nın Madrid kentindeki Şampiyonlar Ligi finalinde Ukraynalı müzik grubu Asturia Girls’ün performans sergileyeceğini duyurdu. Liverpool ile Tottenham arasındaki final maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
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Asturia Girls İngiltere’nin Liverpool ve Tottenham takımlarını karşı karşıya getirecek dev buluşmada sahne alacak.
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Müzik grubu, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi banttan çalınmasına alışık olunan ikonik marşı kendi üslubunca notalara dökecek.
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Karşılaşma Atletico Madrid’in stadyumu olan Wanda Metropolitano Stadyumu’nda 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
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22.00'de başlayacak maç sonrası Avrupa futbolunun en büyüğü belli olacak. Asturia Girls devre arasında da performans sergileyecek.
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Geçen yıl Kiev'de oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek 13. kez kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi finali öncesi dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa sahne almıştı.