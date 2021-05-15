Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar
Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. Son düzlüğe Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. İşte Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe şampiyonluk heyecanı öncesi ünlüler hangi takımları destekliyor, hatırlayalım. İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...
ntv.com.tr
15.05.2021 - 12:13
| Son Güncelleme : 15.05.2021 - 12:34
ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
ATA DEMİRER - GALATASARAY
KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE
İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
HALİL SEZAİ - GALATASARAY
GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
AJDA PEKKAN - GALATASARAY
BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
KENAN DOĞULU- GALATASARAY
KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
NİHAT DOĞAN - GALATASARAY