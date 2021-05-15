Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülecek. Son düzlüğe Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. İşte Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe şampiyonluk heyecanı öncesi ünlüler hangi takımları destekliyor, hatırlayalım. İşte ünlüler ve tuttukları takımlar...

ntv.com.tr 15.05.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 12:34

Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 1
ARAS BULUT İYNEMLİ - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 2
ATA DEMİRER - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 3
RIZA KOCAOĞLU - GÖZTEPE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 4
MURAT BOZ - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 5
CEM YILMAZ - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 6
BERK OKTAY - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 7
HAKAN ALTUN - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 8
HAYKO CEPKİN-BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 9
KADİR İNANIR - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 10
ALİŞAN - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 11
ESRA EROL - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 12
MEHMET ALİ ERBİL - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 13
NEJAT İŞLER - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 14
BÜLENT PARLAK - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 15
MÜGE ANLI -FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 16
PELİN AKİL - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 17
MERVE BOLUĞUR - FENERBAHÇE


Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 18
İBRAHİM TATLISES - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 19
SILA- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 20

YILDIZ TİLBE- FENERBAHÇE

Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 21
DEMET AKBAĞ - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 22
NURGUL YEŞİLÇAY- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 23
AMİNE GÜLŞE - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 24
SİBEL CAN - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 25
İSMAİL HACIOĞLU - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 26
BURAK ÖZÇİVİT, FAHRİYE EVCEN - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 27
ACUN ILICALI -FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 28
BENSU SORALFENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 29
IVANA SERT- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 30
KIVANÇ TATLITUĞ - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 31
HADİSE - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 32
RAFET EL ROMAN - TRABZONSPOR
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 33
MERYEM UZERLİ - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 34
NESLİHAN ATAGÜL - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 35
KENAN ÇOBAN - TRABZONSPOR
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 36
GÜLBEN ERGEN - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 37
CENGİZ KURTOĞLU - TRABZONSPOR
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 38
BENGÜ - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 39
AYDEMİR AKBAŞ -GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 40
GÜRKAN UYGUN - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 41
KENAN İMİRZALIOĞLU - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 42
VOLKAN KONAK -TRABZONSPOR
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 43
HALİL SEZAİ - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 44
GÖKHAN İLE HAKAN ÖZOĞUZ - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 45
HAKAN-GİZEM HATİPOĞLU - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 46
EMRE KINAY - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 47
YUSUF GÜNEY - TRABZONSPOR
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 48
AJDA PEKKAN - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 49
BİRAOL NAMOĞLU - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 50
EBRU GÜNDEŞ - FENERBAHÇE

Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 51
HÜLYA AVŞAR - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 52

TARKAN- FENERBAHÇE

Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 53
TÜLİN ŞAHİN - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 54
HANDE ERÇEL - FENERBAHÇE

Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 55
ZAFER ALGÖZ - BEŞİKTAŞ
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 56
KEREM BÜRSİN- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 57
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - KARŞIYAKA
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 58
KENAN DOĞULU- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 59
KENAN İMİRZALIOĞLU- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 60
ÖZCAN DENİZ- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 61
BERRAK TÜZÜNATAÇ - GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 62
TOLGAHAN SAYIŞMAN - FENERBAHÇE
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 63
Berkay Ateş deplasman tribününe girerken çekilen fotoğrafını, "Bugün 5 Mayıs canım dedemin ölün yıldönümü. Neredeyse hayatın en güzel değerlerini öğrendiğim dedemin. Ömrü boyunca siyah beyaz giyindi ve yıllarca, “Şerefimizle oynayalım hakkımızla kazanalım Beko başka bir şey istemem” diyen dedemin gittiği gün. Her zaman Baba Hakkı’yı anlatan, hatalı karar varsa radyoyu kapatan dedemin günü.
Bugün biraz da onun için Beşiktaş forması üzerimizde.
Galatasaray’lı dostlarımıza başarılar.
Dostlukla, hak ve adalet içinde çok güzel bir maç izleyelim yeter. Başarı her şey demek değill" notuyla yayınladı.
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 64
PINAR ALTUĞ- GALATASARAY
Şampiyonluk maçları öncesi hatırlatma: Ünlüler ve destekledikleri takımlar - 65
NİHAT DOĞAN - GALATASARAY

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