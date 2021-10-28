Sana Söz 1. bölüm fotoğrafları

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Sana Söz, 3 Kasım Çarşamba günü Star'da başlıyor. Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesini anlatan dizinin 1. bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 28.10.2021 - 17:36

Sana Söz 1. bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın yeni dizisi Sana Söz, yüksek temposu ve sürükleyici hikayesiyle çarşamba günleri izleyici ile buluşacak. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Sana Söz, 3 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.

Sana Söz 1. bölüm fotoğrafları - 2

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz, 3 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle ekrana geliyor.  Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.

Sana Söz 1. bölüm fotoğrafları - 3

Yüksek temposu ve sürükleyici öyküsü ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin kadrosunda; Serkan Altunorak, Ayça İnci, Hivda Zizan Alp, Orhan Güner, Ferhat Baynal, Yaşar Aydınoğlu, Aslıhan Kapanşahin, Atakan Hoşgören, Selin Genç, Selda Güldükoğlu ve Ali Önsöz gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Sana Söz 1. bölüm fotoğrafları - 4

SANA SÖZ'ÜN HİKAYESİ

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir, intihara sürüklenir, hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır. Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol savaşmaktır.

Sana Söz 1. bölüm fotoğrafları - 5

SANA SÖZ TANITIMI

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