Sana Söz 1. bölüm konusu

Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar.