Sana Söz 1. bölüm konusu

Haberler 01.11.2021 - 11:01 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 11:04
Star’ın yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümüyle çarşamba günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.
Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor. Erkan Petekkaya bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak.
Elif Karaca, Türkiye’nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerler, suçlularla mücadele etmiştir.
Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.
Ayşe’yle yakın yaşlardaki Nurhayat’ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer’in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif’in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat’ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer’i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar.
Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat’a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizimini de çözeceklerdir.