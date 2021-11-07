Sana Söz 2. yeni bölüm fotoğrafları

Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Elif ve Ömer cephesinde tüm bunlar olurken Duru, hiç planlamadığı şekilde Bora’nın tehlikeli dünyasına bir adım atar...