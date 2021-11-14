Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk

Erkan Petekkaya (Ömer) ve Nehir Erdoğan’ın (Elif Karaca) başrolleri paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün 3. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

Haberler 14.11.2021 - 09:31

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 1

Salı günü izleyici ile buluşacak Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün 3. yeni bölümünde; Ömer, babası Azmi’nin başına gelenler yüzünden sarsılır. Babasının durumu yüzünden Ömer kendi geçmişine bir yolculuk yapmak zorunda kalır.


Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 2

Elif’in programda işlediği vaka, ikilinin yolunu sürpriz bir şekilde birleştirir.

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 3

Ömer istemesede ona yardımcı olan Elif, ekibiyle birlikte Azmi için elinden geleni yapar. Ömer’in bu geçmiş yolculuğunda yanında yer alan Elif, Ömer’i daha iyi tanıyacak; geçmişin sırlarıyla yüzleşen Ömer’in acılarına şahit olacaktır.

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 4

İkiz kardeşi Duru’nun değişen ruh halinden şüphelenen Umut, kiminle görüştüğünü öğrenmek için harekete geçer.

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 5

Duru ise farkında olmadan Bora’ya daha da yaklaşacak, romantik planlar yapar. Ancak planları Duru’yu hiç ummadığı bir yere doğru sürükler.

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 6

Erdem, Ayşe Erten davasının şahidi ile görüştüğünde öğrendiği gerçekler davanın bütün seyrini değiştirir.

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 7

Rıza Demircioğlu ise Elif’e suç duyurusunda bulunarak yaptığı yanlışın farkına varır ve Erdem’in ortağı Vedat’la birlikte yeni planını uygulamaya koyar.

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 8

Sana Söz 3. yeni bölüm fotoğrafları

Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 9
Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 10
Sana Söz 3. yeni bölümde Ömer'in geçmişine yolculuk - 11

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