Sana Söz 4. yeni bölüm fotoğrafları

Duru, Bora'nın gerçek kimliğini öğrenmiş ve aralarındaki ilişki büyük bir çıkmaza girmiştir. Bora, Duru'yu kendisine inandırmanın yollarını arayacak; Duru ise büyük bir hayal kırıklığı içerisinde gerçeğin peşine düşecektir. Bu süreçte Umut ikiz kardeşinin mutsuzluğunun nedenini bulmak ve ona destek olmak için çabalar.

Elif'in programında yaşanan tehlike, Ömer ve Elif arasındaki bağı güçlendirirken; Erdem hem iş hem de aile hayatında bir yol ayrımının eşiğindedir.