Sana Söz 4. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 21.11.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 12:18
Star’ın sevilen dizisi Sana Söz, yeni bölümüyle salı günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşuyor.
Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor. Erkan Petekkaya bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ayşe Erten'in sağlık durumunda meydana gelen değişim Rıza'yı yeni planlar yapmaya iterken; Elif ve Ömer şahidi bulmak için birlikte hareket edecektir. Erdem Ayşe davasının şahidiyle yaptığı konuşma sonrasında Rıza ile yüzleşir.
Azmi Baba'nın kaybolmasıyla Ömer ve Aysel arasında ortaya çıkan kriz giderek derinleşir. Aysel Azmi babayı huzurevine yollamak için Ömer’i bir kez daha ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer Aysel’in hiç beklemediği bir çözüm yolu bulacaktır.
Duru, Bora'nın gerçek kimliğini öğrenmiş ve aralarındaki ilişki büyük bir çıkmaza girmiştir. Bora, Duru'yu kendisine inandırmanın yollarını arayacak; Duru ise büyük bir hayal kırıklığı içerisinde gerçeğin peşine düşecektir. Bu süreçte Umut ikiz kardeşinin mutsuzluğunun nedenini bulmak ve ona destek olmak için çabalar.
Elif'in programında yaşanan tehlike, Ömer ve Elif arasındaki bağı güçlendirirken; Erdem hem iş hem de aile hayatında bir yol ayrımının eşiğindedir.