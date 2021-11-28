Sana Söz 5. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi Sana Söz yeni bölümüyle 30 Kasım Salı günü izleyici ile buluşuyor. Yeni bölümde Ayşe’ye yönelik saldırı ile birlikte kartlar yeniden dağıtılıyor. İşte Sana Söz yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 28.11.2021 - 10:53

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Star’ın sevilen dizisi Sana Söz, yeni bölümüyle 30 Kasım Salı günü ekrana geliyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşuyor.

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Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor. Erkan Petekkaya bir polisi canlandırırken, Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

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YENİ BÖLÜM KONUSU

Ayşe’ye yönelik saldırı ile birlikte kartlar yeniden dağıtılır. Rıza ve Bora arasında adı konulmamış bir savaş başlar. Erdem bu savaşın dışında kalmak istese de Ayşe’yi kurtarması ile birlikte gelişen olaylar onu bir taraf seçmeye zorlar.  Erdem-Elif arasındaki gerilim varlığını korurken, Erdem en büyük desteği Aslı’dan görecektir.

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Saniye Azmi babanın uğradığı fiziksel şiddete dair izleri fark eder. Artık tehlike çanları Aysel için çalmaktadır. Elif ve Ömer Levent Gürsoy cinayeti nedeniyle yeniden işbirliği yapar. Elif Azmi babayla ilgili bildiklerini, Ömer ise Bora ve Duru arasındaki tanışıklığı birbirlerine söylemenin yollarını arar.

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Duru ve Umut’un doğum günü Karaca Ailesi’ni yeniden bir araya getirir ancak beklenmeyen bir misafir ile Elif ve Erdem arasında tekrar ipler kopma noktasına gelir.  Duru’ya gelen sürpriz hediye onu geri dönülmez bir yola sürükleyecektir. Bora ve Rıza arasında beklenen hesaplaşma yaşanır.

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Sana Söz 5. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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