Sana Söz 6. bölüm fotoğrafları

Şantaj videosuyla köşeye sıkışan Erdem ve Vedat arasında yüzleşme yaşanır. Aysel’in Azmi baba ile ilgili Saniye ile konuşması olayların seyrini değiştirecek ve Aysel yeni planını devreye sokacaktır. Levent Gürsoy cinayeti ve tüm bu yaşananlar Ömer ve Elif’i yeniden bir araya getirir.