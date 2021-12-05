Sana Söz 6. bölüm fotoğrafları

Haberler 05.12.2021 - 17:03
Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor. Erkan Petekkaya bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkıyor.
6. BÖLÜM KONUSU
Duru’nun kendisini ve Bora’yı korumak için ateş etmesinin ardından olaylar daha karmaşık bir hal alır. Duru yaşadığı travmanın etkisindeyken Umut ikiz kardeşini korumak ve olayın iç yüzünü öğrenmek adına elinden geleni yapar.
Ayşe Erten davası şahidinin ölü bulunması ile birlikte Erdem bir kez daha şüphelerin odağı haline gelir. Ömer ve Elif, Erdem’in kendilerinden bir şey sakladığından şüphelenirler.
Şantaj videosuyla köşeye sıkışan Erdem ve Vedat arasında yüzleşme yaşanır. Aysel’in Azmi baba ile ilgili Saniye ile konuşması olayların seyrini değiştirecek ve Aysel yeni planını devreye sokacaktır. Levent Gürsoy cinayeti ve tüm bu yaşananlar Ömer ve Elif’i yeniden bir araya getirir.
İşte diğer kareler...