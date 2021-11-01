Sana Söz dizisiyle ekrana gelecek Nehir Erdoğan: Elif Karaca'yı çok seveceksiniz

Haberler 01.11.2021 - 17:28
Star’ın yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümüyle 2 Kasım Salı günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak.
Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.
Sana Söz”ün başrol oyuncularından Nehir Erdoğan projenin merak edilenlerini paylaştı.
Kadınlara ilham olan güçlü kadın hikayelerine daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Nehir Erdoğan, Sana Söz için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Elif Karaca’yı okur okumaz sevdiğini kendine yakın bulduğunu söyleyen başarılı oyuncuyu en çok karakterin inandıklarını sonuna kadar savunması etkilemiş. Erdoğan, canlandırdığı karakteri şöyle anlattı:
“Elif Karaca, kendini haksızlığa uğramış, toplumda sesini duyuramamış şiddet mağdurlarına yardım etmeye adamış kariyerinde çok başarılı bir kadın. Aynı zamanda iki çocuk annesi evde de dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ancak işine olan bağlılığı kimi zaman eşi ile aralarında sürtüşmeye neden oluyor. Ama Elif, kararlı ve taviz vermeyen karakteri ile her türlü engel ve zorluğun üzerinden geliyor.”
Erkan Petekkaya ile ilk kez çalışan Nehir Erdoğan, onun çok keyifli bir partner olduğuna dikkat çekerek, "Sahneleri çekerken paslaşıyoruz, ikimizin de içine sinene kadar uğraşıyoruz. Bu konuda partnerlerin birbirine destek vermesi çok önemli. Bunun projeye çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum” dedi.
Sana Söz’de izleyiciyi nelerin beklediğini ise şöyle anlattı:
"Çok bizden, toplumumuzdan çıkan gerçek bir hikayeler onları bekliyor. İşin gerçekliği onları hemen içine alacak. Bu açıdan çok güçlü bir yapım izleyeceklerini düşünüyorum. Bu tarz olaylara bizzat şahit olup yaşayanlar da belki yaşadıkları haksızlıklara başka bir yerden bakıp sessiz kalmamaları gerektiğini fark edecektir. Yalnız olmadıklarını görmek onlara cesaret ve umut verir, umarım.”
Nefes kesen sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosu ile Sana Söz yarın akşam Star’da.