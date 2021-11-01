Sana Söz dizisiyle ekrana gelecek Nehir Erdoğan: Elif Karaca'yı çok seveceksiniz

Kadınlara ilham olan güçlü kadın hikayelerine daha çok ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Nehir Erdoğan, Sana Söz için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Elif Karaca’yı okur okumaz sevdiğini kendine yakın bulduğunu söyleyen başarılı oyuncuyu en çok karakterin inandıklarını sonuna kadar savunması etkilemiş. Erdoğan, canlandırdığı karakteri şöyle anlattı:

“Elif Karaca, kendini haksızlığa uğramış, toplumda sesini duyuramamış şiddet mağdurlarına yardım etmeye adamış kariyerinde çok başarılı bir kadın. Aynı zamanda iki çocuk annesi evde de dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ancak işine olan bağlılığı kimi zaman eşi ile aralarında sürtüşmeye neden oluyor. Ama Elif, kararlı ve taviz vermeyen karakteri ile her türlü engel ve zorluğun üzerinden geliyor.”