Sana Söz final bölümü fotoğrafları

7. BÖLÜM KONUSU

Erdem ve Ömer’in ormanda buldukları ceset bütün okları Bora’ya çevirir. Erdem için karar anıdır, ya Ömer’in yanında yer almaya devam edecek ya da Bora’nın yanında olacaktır. Erdem kararını verir. Duru ve Bora’nın konuşması Elif’in gelmesiyle bölünür. Bora odadan kaçmaya çalışırken Ömer ile yüz yüze gelir.