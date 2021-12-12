Sana Söz final bölümü fotoğrafları

Star’ın ekranlarında yayınlanan Sana Söz, final bölümüyle salı günü ekrana geliyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşuyor.

Haberler 12.12.2021 - 11:35

Sana Söz final bölümü fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanan Sana Söz, final bölümüyle salı günü ekrana geliyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşuyor.

Sana Söz final bölümü fotoğrafları - 2

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor. Erkan Petekkaya bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

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7. BÖLÜM KONUSU 

Erdem ve Ömer’in ormanda buldukları ceset bütün okları Bora’ya çevirir. Erdem için karar anıdır, ya Ömer’in yanında yer almaya devam edecek ya da Bora’nın yanında olacaktır. Erdem kararını verir.  Duru ve Bora’nın konuşması Elif’in gelmesiyle bölünür. Bora odadan kaçmaya çalışırken Ömer ile yüz yüze gelir. 

Sana Söz final bölümü fotoğrafları - 4

Umut ise içine düştüğü durumdan yaptığı plan sayesinde kurtulmaya çalışır. Aslı, Erdem için gün geçtikçe bir tehdit haline gelir. Erdem, telefonlarını açmayınca Aslı, Erdem’in evine gitmeye karar verir.  Bütün bunların yanında kayıp bebek olayı ise Elif ve Ömer’i yeniden işbirliği yapmaya zorlar.

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Sana Söz final bölümü fotoğrafları - 10

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