Sanal model servet kazandırdı
Sanal model Miquela Sousa'nın marka değeri 661 milyon liraya ulaştı. Dünyanın en ilginç modeli, yaratıcılarına servet kazandırdı.
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1Sosyal medya yıldızı olarak 2016'da parlayan Miquela Sousa, üç yılda Instagram'da 1,6 milyon takipçiye ulaştı.
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2Sousa, Prada'dan Samsung'a, Balenciaga'dan Calvin Klein'e kadar dev markaların yüzü oldu.
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3Dünyanın en ilginç modelinin marka değeri, 100 milyon sterline (661 milyon TL) ulaştı.
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4Sanal modeli tasarlayan Brud şirketinin sahipleri Sara DeCou (27) ve Trevor McFedries (33), servet sahibi oldu. DeCou, Los Angeles'ta 6 milyon TL'lik bir ev aldı.
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5Dünyaca ünlü model Bella Hadid sanal mankenle birlikte kamera karşısına geçerek bir reklam filminde rol almıştı.