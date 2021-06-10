Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu

Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Bazı ünlü isimler aşı olurken çekilen karelerini yayınladı.

10.06.2021 - 07:55

Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu - 1
Hazer Ergüçlü
Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu - 2

Merve Özbey

Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.

Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu - 3

Gülşen

Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu - 4

Bengü

Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.

Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu - 5
Ayça Bingöl
Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu - 6
Yalın

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