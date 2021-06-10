Sanat dünyasında aşılama başladı: Ünlü isimler aşı oldu

Gülşen

Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.