Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu

Yeşilçam'ın usta isimlerinden merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı binada ölü bulundu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.12.2021 - 12:10 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 12:15

Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 1

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, apartmanın içindeki holde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.

Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 2

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.


Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 3

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54) olduğu tespit edildi.


Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 4

Ekipler yaptığı ilk araştırmada, Birsel'in sabah erken saatlerde düştüğü gerekçesiyle 112 Acil Servis hattını aradığını, adrese gelen sağlık ekiplerinin Birsel'in hastaneye gitmek istememesi üzerine burnuna pansuman yaparak evden ayrıldığını tespit etti.


Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 5

Birsel'in daha sonra Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun yeniden kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.


Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 6

Söz konusu apartmana geçen ay taşındığı öğrenilen Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sanatçı Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu - 7

Fotoğraf: Belgin Doruk

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