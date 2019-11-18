Sanatçı dostlarından Yıldız Kenter paylaşımları 

Fazil Say:

Sanat onu dimdik ayakta tutuyordu son yıllarda. Tutkusu, adanmışlığı, onun ruhunun özüydü. Bugün Türkiye’de sessizlik günü. Yıldız Kenter öldü. Sanata adanmış hayatı, fırtına gibiydi ve bu memleketi Yıldız Kenter sanatı ile , sanat aşkı ile büyülttü, ısrarla inandı, sanata ve bu halka...

şöyle diyebiliriz; Türkiye’de sanatın annesini kaybettik. Sanat camiamız ve sanata değer veren tüm halk yas içinde. Yaklaşık asırlık (91 yıllık ) ömründe, bu çağa, Türk tiyatrosu ve sahne sanatlarında , emeği, yaratıcılığı, adanmışlığı ile damga vurmuştur Yıldız hanım. Onun sanatı, ölümsüz kalacaktır, tüm nefesi ile her zaman o tazeliğiyle yaşayacaktır.

Dile kolay, 3, 4 nesil boyunca,pek çok sanatçının hocası oldu, bir çok oyuncunun mentoru oldu, öğrencileri, hepsi hepimizin bildiği isimler, Yıldız hoca onların ömür boyunca kutup yıldızı oldu..

Belki bir stadyum dolusu sanatçıya, belki yüzlerce belki binlerce genç yetenekli insana dokundu. Yardımı oldu.

Şaşılasıdır; Daha bir kaç yıl önce onu bir oyununda seyrettim, gerçekten örnek alınasıdır, tutkusu, ilerlemiş yaşına inat enerjisi, mükemmel kalitesi, bitmeyen kendini ilerletme arzusu,

Tiyatroya olan tutkusu, onun hayatının enerjisi, kan dolaşımı ve oksijeniydi.

Işıklar içinde yaşadı, ışıklar içinde uyusun.