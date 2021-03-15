Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi

Trabzonspor ve Göztepe maçlarının ardından verdiği tepkilerle gündeme gelen sanatçı Fazıl Say, isyan etti. Dünyaca ünlü piyanist Say, teknik direktör Erol Bulut'a istifa çağırısında bulundu.

15.03.2021 - 12:29

Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi - 1
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği’ne kendi sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara almasının ardından sanatçı Fazıl Say isyan etti.

FAZIL SAY ÇILDIRDI (TIKA İZLE)
Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi - 2
Say maçın ardından kişisel Twitter hesabından futbolculara ve Erol Bulut'a tepki gösterdi.


Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi - 3
Ünlü piyanist, "Adamın yüz ifadesi, en ufak üzüntüsü yok. İstifa!" dedi.


Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi - 4
Say şu ifadeleri kullandı: "Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha, yazık"


Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi - 5
"Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır."

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