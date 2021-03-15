Sanatçı Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi

Trabzonspor ve Göztepe maçlarının ardından verdiği tepkilerle gündeme gelen sanatçı Fazıl Say, isyan etti. Dünyaca ünlü piyanist Say, teknik direktör Erol Bulut'a istifa çağırısında bulundu. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği’ne kendi sahasında 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara almasının ardından sanatçı Fazıl Say isyan etti.FAZIL SAY ÇILDIRDI (TIKA İZLE) Say maçın ardından kişisel Twitter hesabından futbolculara ve Erol Bulut'a tepki gösterdi. Ünlü piyanist, "Adamın yüz ifadesi, en ufak üzüntüsü yok. İstifa!" dedi. Say şu ifadeleri kullandı: "Hüsranla bitti... Koca bir sezon daha, yazık" "Adam kendi kalesine gol atıyor. Neresiyle attı, kendi bile anlamamıştır."