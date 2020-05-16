Sanatçı gözünden en yaratıcı maskeler

Salgın günlerinde maskeler artık hayatın bir parçası... Herkes maskeyle birbirinin aynısıymış gibi görünüyor. Avusturyalı ressam Matthias Kretschmer, yaratıcılığını kullanarak bu benzerliğe müdahale etti. Tecrit günlerini birbirinden ilginç maske desenleri çizerek değerlendirdi. İşte sanatçı elinden çıkma eğlenceli maskeler...
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