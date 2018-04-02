Sanatçılar çocuklar ve doğa için söyledi (Umut yeşerten şarkılar)
TEMA Vakfı, 1 Nisan Pazar gecesi NTV’nin katkılarıyla Türkiye’nin en sevilen yüzlerini çocuklar ve doğa için bir araya getirdi. Gecede 3464'e gönderilen SMS'ler ve bağışlarla 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkıda bulunuldu.
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Ünlü sanatçılar TEMA Vakfı’nın “Umut Yeşerten Şarkılar” özel yayınında gönüllü olarak sahneye çıktı.'UMUT YEŞERTEN ŞARKILAR' (TIKLA İZLE)
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2Dün akşam İş Sanat Konser Salonu’nda gerçekleşen özel yayın NTV’den canlı yayınlandı.
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Sunuculuğunu Gülay Afşar ile Yiğit Özşener’in üstlendiği programda; Aybüke Pusat, Ayça Ayşin Turan, Aytaç Şaşmaz, Birce Akalay, Burak Sevinç, Caner Cindoruk, Defne Samyeli, Doğukan Polat, Eren Vurdem, Gizem Karaca, Görkem Sevindik, Güldüy Güldüy Ekibi, Kadir Doğulu, Melis Tüzüngüç, Meltem Yılmazkaya, Mert Fırat, Özcan Deniz, Pelin Akil, Serhat Kılıç, Tolga Sarıtaş, Yonca Lodi ve Yurdaer Okur mesajları ve şarkıları ile sahnedeydi.
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4Müzik direktörlüğünü Behzat Gerçeker’in yaptığı yayında, ENBE Orkestrası da sanatçılara performanslarında eşlik etti.
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Proje danışmanlığını Filiz Burhan'ın yaptığı ve NTV’nin katkılarıyla canlı yayınlanan program sosyal medyada da büyük ilgi gördü, yayın esnasında tüm Türkiye’den yapılan bağışlarla çocukların doğa eğitimine katkı sağlandı.
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6Tüm şarkıların 'çocuklar' ve 'doğa' için söylendiği “Umut Yeşerten Şarkılar” özel yayınında 3464'e gönderilen SMS’ler ve bağışlarla 60 bin çocuğun doğa eğitimine katkıda bulunuldu.
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7Kadir Doğulu
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8Pelin Akil
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9Serhat Kılıç
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10Ayça Ayşin Turan
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11Gizem Karaca
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12Meltem Yılmazkaya
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13Birce Akalay
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14Yurdaer Okur
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15Melis Tüzüngüç
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16Caner Cindoruk
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17Güldüy Güldüy Ekibi
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18Defne Samyeli