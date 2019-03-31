Sandığa erken giden Sezen Aksu oyunu kullanamadı
İHA
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı.
-
1Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitti.
-
2Ancak ünlü sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı.
-
3Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı.
-
4Öte yandan, vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.
-
5Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.