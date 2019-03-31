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Sandığa erken giden Sezen Aksu oyunu kullanamadı

İHA

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı.

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    Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna gitti.
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    Ancak ünlü sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı.
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    Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı.
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    Öte yandan, vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi.
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    Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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