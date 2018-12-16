Sandra Bullock: Kırmızı halı benim için kabus

Filmin çoğunda gözleri bağlı oynayan ünlü aktris, “Tiyatroda ses ve vücut dili çok önemli ama sinemada önce gözler gelir. Daha önce gözlerimi kullanmadan oyunculuk yapmak zorunda kalmamıştım. Bu filmle hikayeyi anlatmak için gözlere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Gerçi ben gözlerimi kapatıp hissetmek ve hareket etmek için çalıştım. Yönetmenimiz ne zaman gözlerim bağlıyken rahat olduğumu hissetse, o sahneyi kesip çekmememiz gereken başka bir sahneye geçti. En zor olan da spontane, hazır olmadığım bir sahneyi çekmekti” ifadesini kullandı.