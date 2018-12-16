Sandra Bullock: Kırmızı halı benim için kabus
Hollywood’un ünlü oyuncusu Sandra Bullock, “Modayı, kıyafetleri seviyorum ama kırmızı halıda sinirli, huysuz, elleri sürekli terleyen biri oluyorum. Kırmızı halılar benim için kabus” dedi.
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Oscar’lı oyuncu Sandra Bullock’un başrolünde yer aldığı Bird Box adlı film, 21 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak. Josh Malerman’ın aynı isimli romanından uyarlanan filmde Malorie karakterini canlandıran Bullock, en başarılı kadın yönetmenlerden Susanne Bier ile çalışmanın ayrıcalık olduğunu anlattı.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Bullock, “İlk defa bir yönetmen sette yüzde 100’ümü vermeme izin verdi. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış yaptım. Ama Susanne’ın korkusuzluğunu, oyuncusuna güvenmesini sevdim” dedi.
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Filmin çoğunda gözleri bağlı oynayan ünlü aktris, “Tiyatroda ses ve vücut dili çok önemli ama sinemada önce gözler gelir. Daha önce gözlerimi kullanmadan oyunculuk yapmak zorunda kalmamıştım. Bu filmle hikayeyi anlatmak için gözlere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu fark ettim. Gerçi ben gözlerimi kapatıp hissetmek ve hareket etmek için çalıştım. Yönetmenimiz ne zaman gözlerim bağlıyken rahat olduğumu hissetse, o sahneyi kesip çekmememiz gereken başka bir sahneye geçti. En zor olan da spontane, hazır olmadığım bir sahneyi çekmekti” ifadesini kullandı.
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“Mesafeli bir insanım” diyen Bullock, “Hatta içine kapanık biriyim. Hayatıma girebilecek insanların önce birçok testi geçmesi gerekiyor. İçgüdülerim kuvvetlidir, onlara güvenirim. Ama dediğim gibi şu anda hayatım çocuklarımdan ibaret ve bunu anlayamayacak insanların etrafımda yeri yok” dedi.
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“Her şeyi en iyi şekilde kendim yapmaya çalışırken anı yaşamayı ve güzel hatıralar biriktirmeyi unutuyorum” diyen Bullock, “Bunun da farkındayım ve bu durumu değiştirmek için çok çalışıyorum” şeklinde konuştu.
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“Kırmızı halılar benim için kabus” diyen Bullock, “Modayı, kıyafetleri seviyorum ama kırmızı halıda sinirli, huysuz, elleri sürekli terleyen biri oluyorum. Halıya hadi fotoğraflarımı çekin de bir an önce içeri gireyim modunda çıkıyorum. Bütün kırmızı halı fotoğraflarıma dikkatlice bak ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın” dedi.