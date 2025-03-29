Şanlıurfa bayram namazı saati 2025: Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık illerinden birisi olan Şanlıurfa’da bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı vakitlerini tek tek duyurdu. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken müslümanlar,bayram namazına katılmaya ayrıca önem gösteriyor. Bayram namazı camilerde, cemaat ile birlikte kılınıyor. Peki Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Şanlıurfa bayram namazı saati 2025….
Şanlıurfa’da Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Akçakale, Suruç, Harran, Birecik, Ceylanpınar, Bozova, Halfeti, Hilvan gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatine odaklandı. Her yaştan müslüman bayram namazı sonrası camilerde ilk bayramlaşmalarını yaşayacak. Bayram namazı yılda iki kez kılınırken namaz saatini kaçırmak istemeyenler Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini takip ediyor. Peki Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri…