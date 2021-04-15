Şanlıurfa'nın ramazanda en çok tüketilen yemeği: Ciğer Kebap

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 13:02
Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın tescilli "Urfa ciğer kebabı", yiyenlerin damaklarında unutulmayacak bir haz bırakıyor.
Ciğer tutkunları, bu yıl da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve lokantaların sadece paket servisi yapması nedeniyle mangal başına gidemeseler de damak çatlatan bu lezzetten vazgeçmiyor. Şanlıurfalılar paket olarak istedikleri ciğeri, iftar ve sahur arasında tüketmeyi sürdürüyor.
Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla, ciğer kebabının, Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi.
Ciğerin normal dönemlerde günün her saatinde tüketildiğini, ramazan ayında ise iftar ile sahur arasında ciğere büyük bir talebin olduğunu anlatan Yüksekyayla, "Pandemiden dolayı müşterilerimiz buraya gelemiyor, biz de müşterilerimizi ciğersiz bırakmıyoruz. Biz burada ciğeri pişirip, güzelce paket edip sıcak sıcak adreslerine teslim ediyoruz. Burada yedikleri gibi sıcak sıcak aynı lezzeti devam ettiriyoruz." dedi.
Yüksekyayla, müşterilerine ciğeri sıcak ulaştırmak için dürümleri özenle paketlediklerini, bunun için de sıradan ambalaj kağıdı yerine ısıyı muhafaza eden bir paket türü kullandıklarını ifade etti. Ramazan ayında da ciğere olan talebin düşmediğini aktaran Yüksekyayla, "Ciğerde talep düşmedi. Şanlıurfa'da ramazan aylarında günlük 3 tona yakın tüketimimiz var. Urfalılar ciğerden vazgeçmiyorlar." diye konuştu.
Yüksekyayla, ciğerin yanı sıra müşterilerin yürek, dalak ve kuşbaşı gibi kebap çeşitlerine de rağbet gösterdiklerini sözlerine ekledi. Ciğer ustası Bülent Kahkeci ise dede mesleği olan ciğer ustalığını küçük yaşta öğrendiğini belirterek, her ramazan ayında Şanlıurfalıların ciğere büyük talep gösterdiğini söyledi.
Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamadan dolayı insanların evden çıkamadıklarını hatırlatan Kahkeci, "Ciğer Şanlıurfa'da her öğün yenir, ramazanda ciğere talep daha da artıyor. Pandemi olmasa, insanlar buraya gelse, oturma imkanları olsaydı daha güzel olurdu. İftar vakti gel al da oluyor, sahurda ise paket servis yapıyoruz. Telefon açan herkese ciğeri ulaştırıyoruz. İftara göre sahurda daha fazla ciğer talebi geliyor." ifadelerini kullandı.