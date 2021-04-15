Şanlıurfa'nın ramazanda en çok tüketilen yemeği: Ciğer Kebap

Ciğerin normal dönemlerde günün her saatinde tüketildiğini, ramazan ayında ise iftar ile sahur arasında ciğere büyük bir talebin olduğunu anlatan Yüksekyayla, "Pandemiden dolayı müşterilerimiz buraya gelemiyor, biz de müşterilerimizi ciğersiz bırakmıyoruz. Biz burada ciğeri pişirip, güzelce paket edip sıcak sıcak adreslerine teslim ediyoruz. Burada yedikleri gibi sıcak sıcak aynı lezzeti devam ettiriyoruz." dedi.