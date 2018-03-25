Sara Sampaio: Bu iki yüzlülük değil midir?

1 Victoria's Secret'in Portekizli meleği Sara Sampaio, Porter dergisine konuk oldu. Dergi için kamera karşısına da geçen model samimi açıklamalarda bulundu.

2 Sektörde kadınların konuşma hakkının olmadığını altını çizen 26 yaşındaki model şöyle konuştu: "Modellik, kadın egemenliğinin olduğu sayılı sektörlerden biri ancak modellere hala saygı duyulmuyor. Modellerin sadece güzel olması bekleniyor."

3 "Eğer ağzınızı açarsanız zor ve sorunlu kişiler olarak adlanndırılıyorsunuz."

4 "Şikayet edecek olursanız da dışarı çıkarılırsınız çünkü bu işi sizin yerinize yapacak bir sürü insan var"