Sara Sampaio: Bu iki yüzlülük değil midir?

Portekizli model Sara Sampaio modellik sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü model, "“Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın seksi hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?" ifadelerini kullandı.
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Victoria's Secret'in Portekizli meleği Sara Sampaio, Porter dergisine konuk oldu. Dergi için kamera karşısına da geçen model samimi açıklamalarda bulundu.
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Sektörde kadınların konuşma hakkının olmadığını altını çizen 26 yaşındaki model şöyle konuştu: "Modellik, kadın egemenliğinin olduğu sayılı sektörlerden biri ancak modellere hala saygı duyulmuyor. Modellerin sadece güzel olması bekleniyor."
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"Eğer ağzınızı açarsanız zor ve sorunlu kişiler olarak adlanndırılıyorsunuz."
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"Şikayet edecek olursanız da dışarı çıkarılırsınız çünkü bu işi sizin yerinize yapacak bir sürü insan var"
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Çıplaklıkla arasının iyi olduğunu da söyleyen Sampaio, “Herkes eşitlik istiyor fakat bir kadın seksi hissetmek istediğinde ‘Hayır, bunu yapamazsın’ deniyor. Bu iki yüzlülük değil midir?” çıkışını yaptı.