Sara Sampaio corona virüs tedbirleri hiçe saydı

Ünlü model Sara Sampaio, sevgilisiyle benzin istasyonunda görüntülendi. Ünlü çiftin corona virüse karşı tedbir almaması dikket çekti.
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02.05.2020 - 06:38
Portekizli modelSara Sampaio, sevgilisi Oliver Ripley ile Batı Hollywood'da görüntülendi.
İkili benzin istasyonunda, araçlarına yakıt doldururken corona virüsekarşı hiçbir tedbir almadı.
Maske ve eldiven olmadan benzin pompasını tutan, 28 yaşındaki ünlü modelin daha sonra ise elini yüzüne götürmesi dikkatlerden kaçmadı.
Çift benzin istasyonundan sonra evlerine doğru yol aldı.
ABD'de 1 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı ve ülkede 60 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü olan Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley, İngiltere doğumlu. Lise eğimini seçkin bir okul olan Eton Collega'da yapan Ripley, sonra da Oxford Üniversitesi'ni bitirdi.Şirket sahibi olan Ripley, emlak ve havacılık gibi alanlarda yatırım yapıyor
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