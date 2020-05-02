Sara Sampaio corona virüs tedbirleri hiçe saydı

Maske ve eldiven olmadan benzin pompasını tutan, 28 yaşındaki ünlü modelin daha sonra ise elini yüzüne götürmesi dikkatlerden kaçmadı.

Birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü olan Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley, İngiltere doğumlu. Lise eğimini seçkin bir okul olan Eton Collega'da yapan Ripley, sonra da Oxford Üniversitesi'ni bitirdi.Şirket sahibi olan Ripley, emlak ve havacılık gibi alanlarda yatırım yapıyor